Bu acıya yürek dayanmaz

Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kusetoğulları, Nergisli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nergisli Mezarlığı'na defnedildi.



Özellikle yakınları, okul arkadaşları, bu erken vedayı kabullenemedi, göz yaşları döktü.

Cenazede bu kahreden acı derinden hissedilirken, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çocuğun dramı da gündem oldu, hem aileler, hem de ülkedeki sistemsizlik konuşuldu.



Kaza nasıl olmuştu?

Dün akşam saat 22.00 sıralarında 17 yaşındaki H.S yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç, Nergisli - İnönü ana yolunda, yoldan çıkarak takla atmıştı.



Araç sürücüsü H.S tutuklanmıştı.

Nergisli-İnönü anayolu üzerindeki kazada, takla atan araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hasan Kusetoğulları, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan hafif yaralarla kurtulan DE 370 plakalı aracın sürücüsi H. tutuklandı.









Fotoğraflar Devrim Demir