BTM'nin kralı Arda Özkan

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları Ligi'nde Görneç forması giyen Arda Özkan attığı 20 gol ile gol kralı oldu. Görneç forması ile başarılı performans sergileyen 26 yaşındaki Arda attığı goller ile takımının şampiyon olmasında önemli katkı sağladı. Golcü futbolcu 10 karşılaşmada attığı 20 gol ile maç başına ortalama 2 gol ortalaması ile oynayarak tüm grupların en golcü ismi oldu.

Golcü futbolcu geçtiğimiz sezonlarda Gönyeli, Ağırdağ, Doğancı, Ozanköy ve Göçmenköy takımlarında da forma giymişti.