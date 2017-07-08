BTM’de kritik viraj

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde Play-off karşılaşmaları bugün oynanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından 7 grubun birincisi ile gruplar içerisinde en iyi ikinci olan takımın yer aldığı Play-off eşleşmeleri hafta başında çekilen kura ile belirlenmişti. Önümüzdeki sezon K-Pet Birinci Lig’de yer alacak iki takımın belli olacağı Play-off finali öncesi son karşılaşma olan bu ayağı galibiyetle tamamlayacak olan ekipler önümüzdeki hafta 1. Lig’e yükselme finallerinde karşı karşıya gelecekler.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerinde oynanacak olan 4 karşılaşmanın tamamı 17.30’da başlayacak. Maçların programı şöyle:

BUGÜN

Maraş Stadı: Kumyalı – Yıldırım (İhsan Payas)

Sadık Cemil Stadı: Çanakkale – Ortaköy (Utku Hamamcığlu)

Orhan Dural Stadı: Akıncılar Vadili – Akçay (Emre Öztaşlı)

Ortaköy Sahası: Görneç – Yılmazköy (Hasan Eriş)