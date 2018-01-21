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BTM’de ikinci hafta başladı

BTM’de ikinci hafta başladı

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde ikinci hafta mücadelesi dün Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı.

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Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde ikinci hafta mücadelesi dün Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı. Denizli, Düzkaya, Karaoğlanoğlu ve Karşıyaka günü galibiyetle tamamlayan ekipler oldular. BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar ve Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan maçların programı şöyle:

 

SONUÇLAR

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Denizli – Ortaköy: 2-1
Yılmazköy – Düzkaya: 1-3
Tatlısu – Karşıyaka: 1-3
Aydınköy – Karaoğlanoğlu: 0-2

BUGÜN

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

H. Bardakko Stadı
Mesarya – Serdarlı

Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Tatlısu Seracılar

14 Ağustos Stadı
Vadili – Dipkarpaz

Dörtyol Sahası
Dörtyol – Geçitkale

Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Gaziköy

 

Fotoğraf: Recep Özkamalı

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