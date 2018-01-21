BTM’de ikinci hafta başladı

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde ikinci hafta mücadelesi dün Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı. Denizli, Düzkaya, Karaoğlanoğlu ve Karşıyaka günü galibiyetle tamamlayan ekipler oldular. BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar ve Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan maçların programı şöyle:

SONUÇLAR

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Denizli – Ortaköy: 2-1

Yılmazköy – Düzkaya: 1-3

Tatlısu – Karşıyaka: 1-3

Aydınköy – Karaoğlanoğlu: 0-2

BUGÜN

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

H. Bardakko Stadı

Mesarya – Serdarlı

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Tatlısu Seracılar

14 Ağustos Stadı

Vadili – Dipkarpaz

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Geçitkale

Eray Vudalı Stadı

Yıldırım – Gaziköy

Fotoğraf: Recep Özkamalı