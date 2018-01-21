BTM’de ikinci hafta başladı
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde ikinci hafta mücadelesi dün Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı.
A+A-
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde ikinci hafta mücadelesi dün Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı. Denizli, Düzkaya, Karaoğlanoğlu ve Karşıyaka günü galibiyetle tamamlayan ekipler oldular. BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar ve Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan maçların programı şöyle:
SONUÇLAR
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Denizli – Ortaköy: 2-1
Yılmazköy – Düzkaya: 1-3
Tatlısu – Karşıyaka: 1-3
Aydınköy – Karaoğlanoğlu: 0-2
BUGÜN
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
H. Bardakko Stadı
Mesarya – Serdarlı
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Tatlısu Seracılar
14 Ağustos Stadı
Vadili – Dipkarpaz
Dörtyol Sahası
Dörtyol – Geçitkale
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Gaziköy
Fotoğraf: Recep Özkamalı
Bu haber toplam 246 defa okunmuştur
Etiketler : Bölgesel Terfi Müsabakaları
Önceki ve Sonraki Haberler