BTM’de gol yağmuru devam ediyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi hafta sonunda yapılan ikinci hafta karşılaşmaları sonrası ikinci hafta da tamamlanmış oldu. 7 grupta oynanan toplam 20 karşılaşmada toplam 65 gol kaydedildi. En çok golün 7’nci grupta atılması göze çarptı. 7. Grup’ta ilk hafta oynanan 3 karşılaşmada 15 gol kaydedildi.

Kumyalı’dan selam var

BTM Ligi’nin en doğusundaki takımları oluşturan 1. Grup’ta bu hafta yine Kumyalı fırtınası esti. Deplasmanda Yedikonuk’u 4-2 mağlup eden Kumyalı, grubunda 6 puana ulaştı. Grubun diğer karşılaşmalarında Tatlısu Seracılar Karadeniz 61’i 2-0 mağlup ederken, Ergazi, Yeni Erenköy, Yeşilköy, Sipahi maçı 0-0 bitti.

Çanakkale kendine geldi

BTM Ligi 2. Grup’ta Yıldırım, Çanakkale ve Mutluyaka takımları sahadan galibiyetle ayrılan takımlar oldu. Grupta Yıldırım Civisil/Ötüken’i, Çanakkale Yenişehir’i ve Mutluyaka ise Güvercinlik’i mağlup etti. Grubun favorisi olarak gösterilen Çanakkale Ligin 2’nci haftasında galibiyetle tanıştı.

Görneç ‘fark’ yaratttı

BTM Ligi 3. Grup’ta ikinci hafta Görneç rüzgarı esti. İlk haftaGeçitkale’ye mağlup olan yeşil beyazlılar ikinci haftada Gönendere Şht. Salih Kulle takımına gol oldu yağdı. Rakibini 6-1 mağlup eden Görneç, bu sezonki ilk galibiyetini de almış oldu. Grupta Yarköy Boğaziçi’ni 2-1 mağlup ederken, Bahçeli – Geçitkale maçı da beraberlikle tamamlandı.

İlk galibiyetlerini aldılar

BTM Ligi 4. Grupta 2’nci hafta karşılaşmaları sonrasında 2 kazanan çıktı. Akıncılar/Vadili rakibi Pile’yi 4-2 mağlup ederken, Dörtyol da Çayönü’nü 1-0 yendi. Grubun diğer maçı olan Dilekkaya – İncirli karşılaşması ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karaoğlanoğlu sahasında güldü

BTM Ligi 5. Grupta 2’nci hafta karşılaşmaları da gollü geçti. Uzun bir aradan sonra sahasına bu maçta kavuşan Karaoğlanoğlu, rakibi Pınarbaşı’ı 3-0 mağlup etti. Dağyolu/Şirinevler, Dikmengücü’nü 3-2 mağlup ederken, Yılmazköy de Ağırdağ’ı 1-0’la geçti.

Ortaköy bu grupta ‘ben de varım’ dedi

BTM Ligi 6. Grup’ta bilindiği üzere diğer gruplardan 1 takım eksik olduğu için bu grupta her hafta 2 maç oynanıyor. İkinci haftada Gaziköy haftayı boş geçerken, Ortaköy Yeniceköy’ü 2-0 mağlup ederek varlığını hisettirdi. Gruptaki diğer karşılaşma 1-1’lik eşitlikle son buldu. Balıkesir ve Alayköy birbirlerini üzmedi.

Zümrütköy’den anlamlı galibiyet

BTM Ligi’nin en batısında yer alan 7. Grupta ilk haftayı zirvede kapatan Akçay ile Zümrütköy karşı karşıya geldi. Zümrütköy, rakibi Akçay’ı 3-1 mağlup ederek bu haftayı lider kapatan ekip oldu. Grupta Aydınköy Gayretköy’ü 2-5 mağlup ederken, Gayretköy – Kalkanlı maçı da 2-2 sonuçlandı. 7’nci grup, 15 golle BTM Ligi’nin 2’nci haftasında en çok gol atılan grup oldu.

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Dikkat çeken detaylar:

Maç sayısı: 20 maç

Gol sayısı: 65 gol

Maç başına gol ortalaması: 3.25

Dikkat çeken takımlar: Çanakkale, Görneç, Karaoğlanoğlu, Zümrütköy, Ortaköy