BTM’de geri sayım
BTM 1.Lig’de heyecan önümüzdeki hafta başlayacak. Mücadele K-Pet 1.Lig için olacak
Halit DAĞ
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde yeni sezon 1-2 Aralık 2018’de başlıyor. Yeni sezon öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ligin ilk 4 haftasının maç programını açıkladı. BTM 1.Lig Kırmızı Grup ve BTM 1.Lig Beyaz Grup şeklinde 2 grup halinde oynanacak ligde birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. BTM 1.Lig’de karşılaşmalar 11.00’de başlayacak.
17 takım lige başvurdu
2018-2019 Futbol Sezonu’nda BTM 1.Lig’de 17 takım mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon ligde yer ala Yıldırım, sezon öncesi lige başvuru yapmamıştı. Beyaz Grup’ta 8 takım mücadele ederken, Kırmızı Grup’ta da 9 takım K-Pet 1.Lig’e çıkma mücadelesi verecek. Grup liderlerinin direkt olarak K-Pet 1.Lig’e yükseleceği ligde, gruplarını 2’nci sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmenin ardından K-Pet 1.Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek.
Güçlü ekipler lige K-Pet 1.Lig için mücadele edecek
BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta; Dipkarpaz, Mehmetçik, Vadili, Geçitkale, Gaziköy, Serdarlı, Dörtyol, Görneç ve Türkmenköy takımları yer alırken, BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise; Tatlısu, Lapta, Karaoğlanoğlu, Aydınköy, Zümrütköy, Denizli, Ortaköy ve Yılmazköy takımları mücadele edecek.
Saha sıkıntılarında ciddi azalmalar var
Geçtiğimiz yıllara nazaran saha sıkıntısı yaşayan takım sayısı da ciddi anlamda azaldı. Son dönemde ülkeye kazandırılan sentetik sahalardan BTM kulüpleri de ciddi anlamda fayda sağladı. Kırmızı Grup’ta Geçitkale, Dörtyol ve Görneç’in sentetik sahaları bulunurken; Dipkarpaz, Mehmetçik, Vadili, Serdarlı ve Türkmenköy’ün kendilerine ait çim sahası bulunuyor. Bu grupta saha sıkıntısı yaşayan tek takım Gaziköy olarak görülüyor. Gaziköy’ün maçlarını Değirmenlik Sadık Cemil Stadı veya Balıkesir Sahası’nda oynaması bekleniyor.
BTM 1.Lig takımlarının saha sıkıntıları da ciddi anlamda azaldı. Ligde bu sezon 17 takım arasında 2 takım dışındaki kulüpler maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Ligde 5 takım sentetik sahalarda maçlarını oynayacak.
Beyaz Grup’ta da sentetik sahası olan takımlar bulunuyor. Karaoğlanoğlu ve Ortaköy takımları maçlarını kendilerine ait sentetik sahalarda oynarken; Tatlısu, Lapta, Zümrütköy, Aydınköy ve Denizli takımlarının kendilerine ait çim sahaları bulunuyor. Bu ligde Yılmazköy’ün maçlarını nerede oynayacakları henüz netlik kazanmazken, Yılmazköy’ün duruma göre maçlarını Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynaması bekleniyor.
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de yeni sezon heyecanı başlıyor. 17 takımın K-Pet 1.Lig’e yükselmek için mücadele edeceği lig öncesi takımlar son hazırlıklarını tamamladı. KTFF, ligde ilk 4 haftanın programını yayınladı. Ligde maçlar 11.00’de başlayacak.
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
1. HAFTA
1 Aralık 2018 Cumartesi
Görneç KSK - Dörtyol SK
Geçitkale GSK - Serdarlı GB
2 Aralık 2018 Pazar
Mehmetçik TÇB - Vadili TÇB SK
Dipkarpaz TSK - Gaziköy SK
2. HAFTA
8 Aralık 2018 Cumartesi
Vadili TÇB SK - Dipkarpaz TSK
Gaziköy SK - Görneç KSK
Serdarlı GB - Mehmetçik TÇB
9 Aralık 2018 Pazar
Dörtyol SK - Türkmenköy ASK
3. HAFTA
15 Aralık 2018 Cumartesi
Geçitkale GSK - Dörtyol SK
Dipkarpaz TSK - Serdarlı GB
16 Aralık 2018 Pazar
Vadili TÇB SK - Gaziköy SK
Türkmenköy ASK - Görneç KSK
4. HAFTA
22 Aralık 2018 Cumartesi
Gaziköy SK - Türkmenköy ASK
Serdarlı GB - Vadili TÇB SK
23 Aralık 2018 Pazar
Görneç KSK - Geçitkale GSK
Dörtyol SK - Mehmetçik TÇB
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
1. HAFTA
1 Aralık 2018 Cumartesi
Lapta TBSK - Aydınköy MSK
Tatlısu HOSK - Ortaköy SK
2 Aralık 2018 Pazar
Karaoğlanoğlu SB - Yılmazköy SK
Zümrütköy SK - Denizli SK
2. HAFTA
8 Aralık 2018 Cumartesi
Ortaköy SK - Zümrütköy SK
Aydınköy MSK - Karaoğlanoğlu SB
9 Aralık 2018 Pazar
Yılmazköy SK - Tatlısu HOSK
Denizli SK - Lapta TBSK
3. HAFTA
15 Aralık 2018 Cumartesi
Lapta TBSK - Zümrütköy SK
Karaoğlanoğlu SB - Denizli SK
16 Aralık 2018 Pazar
Tatlısu HOSK - Aydınköy MSK
Yılmazköy SK - Ortaköy SK
4. HAFTA
22 Aralık 2018 Cumartesi
Aydınköy MSK - Yılmazköy SK
Denizli SK - Tatlısu HOSK
23 Aralık 2018 Pazar
Zümrütköy SK - Karaoğlanoğlu SB
Ortaköy SK - Lapta TBSK