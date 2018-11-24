BTM’de geri sayım

Halit DAĞ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde yeni sezon 1-2 Aralık 2018’de başlıyor. Yeni sezon öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ligin ilk 4 haftasının maç programını açıkladı. BTM 1.Lig Kırmızı Grup ve BTM 1.Lig Beyaz Grup şeklinde 2 grup halinde oynanacak ligde birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. BTM 1.Lig’de karşılaşmalar 11.00’de başlayacak.

17 takım lige başvurdu

2018-2019 Futbol Sezonu’nda BTM 1.Lig’de 17 takım mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon ligde yer ala Yıldırım, sezon öncesi lige başvuru yapmamıştı. Beyaz Grup’ta 8 takım mücadele ederken, Kırmızı Grup’ta da 9 takım K-Pet 1.Lig’e çıkma mücadelesi verecek. Grup liderlerinin direkt olarak K-Pet 1.Lig’e yükseleceği ligde, gruplarını 2’nci sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmenin ardından K-Pet 1.Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek.

Güçlü ekipler lige K-Pet 1.Lig için mücadele edecek

BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta; Dipkarpaz, Mehmetçik, Vadili, Geçitkale, Gaziköy, Serdarlı, Dörtyol, Görneç ve Türkmenköy takımları yer alırken, BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise; Tatlısu, Lapta, Karaoğlanoğlu, Aydınköy, Zümrütköy, Denizli, Ortaköy ve Yılmazköy takımları mücadele edecek.

Saha sıkıntılarında ciddi azalmalar var

Geçtiğimiz yıllara nazaran saha sıkıntısı yaşayan takım sayısı da ciddi anlamda azaldı. Son dönemde ülkeye kazandırılan sentetik sahalardan BTM kulüpleri de ciddi anlamda fayda sağladı. Kırmızı Grup’ta Geçitkale, Dörtyol ve Görneç’in sentetik sahaları bulunurken; Dipkarpaz, Mehmetçik, Vadili, Serdarlı ve Türkmenköy’ün kendilerine ait çim sahası bulunuyor. Bu grupta saha sıkıntısı yaşayan tek takım Gaziköy olarak görülüyor. Gaziköy’ün maçlarını Değirmenlik Sadık Cemil Stadı veya Balıkesir Sahası’nda oynaması bekleniyor.

BTM 1.Lig takımlarının saha sıkıntıları da ciddi anlamda azaldı. Ligde bu sezon 17 takım arasında 2 takım dışındaki kulüpler maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Ligde 5 takım sentetik sahalarda maçlarını oynayacak.

Beyaz Grup’ta da sentetik sahası olan takımlar bulunuyor. Karaoğlanoğlu ve Ortaköy takımları maçlarını kendilerine ait sentetik sahalarda oynarken; Tatlısu, Lapta, Zümrütköy, Aydınköy ve Denizli takımlarının kendilerine ait çim sahaları bulunuyor. Bu ligde Yılmazköy’ün maçlarını nerede oynayacakları henüz netlik kazanmazken, Yılmazköy’ün duruma göre maçlarını Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynaması bekleniyor.

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de yeni sezon heyecanı başlıyor. 17 takımın K-Pet 1.Lig’e yükselmek için mücadele edeceği lig öncesi takımlar son hazırlıklarını tamamladı. KTFF, ligde ilk 4 haftanın programını yayınladı. Ligde maçlar 11.00’de başlayacak.

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

1. HAFTA

1 Aralık 2018 Cumartesi

Görneç KSK - Dörtyol SK

Geçitkale GSK - Serdarlı GB

2 Aralık 2018 Pazar

Mehmetçik TÇB - Vadili TÇB SK

Dipkarpaz TSK - Gaziköy SK

2. HAFTA

8 Aralık 2018 Cumartesi

Vadili TÇB SK - Dipkarpaz TSK

Gaziköy SK - Görneç KSK

Serdarlı GB - Mehmetçik TÇB

9 Aralık 2018 Pazar

Dörtyol SK - Türkmenköy ASK

3. HAFTA

15 Aralık 2018 Cumartesi

Geçitkale GSK - Dörtyol SK

Dipkarpaz TSK - Serdarlı GB

16 Aralık 2018 Pazar

Vadili TÇB SK - Gaziköy SK

Türkmenköy ASK - Görneç KSK

4. HAFTA

22 Aralık 2018 Cumartesi

Gaziköy SK - Türkmenköy ASK

Serdarlı GB - Vadili TÇB SK

23 Aralık 2018 Pazar

Görneç KSK - Geçitkale GSK

Dörtyol SK - Mehmetçik TÇB

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

1. HAFTA

1 Aralık 2018 Cumartesi

Lapta TBSK - Aydınköy MSK

Tatlısu HOSK - Ortaköy SK

2 Aralık 2018 Pazar

Karaoğlanoğlu SB - Yılmazköy SK

Zümrütköy SK - Denizli SK

2. HAFTA

8 Aralık 2018 Cumartesi

Ortaköy SK - Zümrütköy SK

Aydınköy MSK - Karaoğlanoğlu SB

9 Aralık 2018 Pazar

Yılmazköy SK - Tatlısu HOSK

Denizli SK - Lapta TBSK

3. HAFTA

15 Aralık 2018 Cumartesi

Lapta TBSK - Zümrütköy SK

Karaoğlanoğlu SB - Denizli SK

16 Aralık 2018 Pazar

Tatlısu HOSK - Aydınköy MSK

Yılmazköy SK - Ortaköy SK

4. HAFTA

22 Aralık 2018 Cumartesi

Aydınköy MSK - Yılmazköy SK

Denizli SK - Tatlısu HOSK

23 Aralık 2018 Pazar

Zümrütköy SK - Karaoğlanoğlu SB

Ortaköy SK - Lapta TBSK