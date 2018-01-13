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  3. BTM’de başlama vuruşları yapılıyor
BTM’de başlama vuruşları yapılıyor

BTM’de başlama vuruşları yapılıyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi bugün başlıyor.

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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi bugün başlıyor. Beyaz ve Kırmızı Grup olmak üzere iki gruptan oluşan BTM 1. Ligi’nin sonunda iki grubun da liderleri Birinci Lig’e terfi edecek. Kırmızı Grup’ta tüm karşılaşmalar bugün, Beyaz Grup’ta ise yarın oynanacak.

 

İlk haftanın programı şu şekilde;

BUGÜN

Kırmızı Grup

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Dörtyol

Ahmet Özkurtuluş

 

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Yıldırım

Kaan Koday

 

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Mesarya

Hakan Ünal

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Kumyalı

Doğan Elmalı

 

Eray Vudalı Stadı

Geçitkale – Vadili

Ömer Doğru

 

YARIN

Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Tatlısu

Enver Kalkın

 

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Denizli

Hüseyin Özaşık

 

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Yılmazköy

Necmi Bulut

 

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Aydınköy

Ozan Kel

 

Not: Tüm karşılaşmalar 14.30’da başlayacak.

 

 

 

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