BTM’de başlama vuruşları yapılıyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi bugün başlıyor. Beyaz ve Kırmızı Grup olmak üzere iki gruptan oluşan BTM 1. Ligi’nin sonunda iki grubun da liderleri Birinci Lig’e terfi edecek. Kırmızı Grup’ta tüm karşılaşmalar bugün, Beyaz Grup’ta ise yarın oynanacak.

İlk haftanın programı şu şekilde;

BUGÜN

Kırmızı Grup

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Dörtyol

Ahmet Özkurtuluş

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Yıldırım

Kaan Koday

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Mesarya

Hakan Ünal

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Kumyalı

Doğan Elmalı

Eray Vudalı Stadı

Geçitkale – Vadili

Ömer Doğru

YARIN

Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Tatlısu

Enver Kalkın

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Denizli

Hüseyin Özaşık

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Yılmazköy

Necmi Bulut

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Aydınköy

Ozan Kel

Not: Tüm karşılaşmalar 14.30’da başlayacak.