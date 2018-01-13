BTM’de başlama vuruşları yapılıyor
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi bugün başlıyor.
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi bugün başlıyor. Beyaz ve Kırmızı Grup olmak üzere iki gruptan oluşan BTM 1. Ligi’nin sonunda iki grubun da liderleri Birinci Lig’e terfi edecek. Kırmızı Grup’ta tüm karşılaşmalar bugün, Beyaz Grup’ta ise yarın oynanacak.
İlk haftanın programı şu şekilde;
BUGÜN
Kırmızı Grup
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Dörtyol
Ahmet Özkurtuluş
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Yıldırım
Kaan Koday
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Mesarya
Hakan Ünal
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Kumyalı
Doğan Elmalı
Eray Vudalı Stadı
Geçitkale – Vadili
Ömer Doğru
YARIN
Beyaz Grup
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Tatlısu
Enver Kalkın
Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Denizli
Hüseyin Özaşık
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Yılmazköy
Necmi Bulut
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Aydınköy
Ozan Kel
Not: Tüm karşılaşmalar 14.30’da başlayacak.