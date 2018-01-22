BTM’de 2’nci hafta heyecanı yaşandı
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi 2’nci haftası hafta sonunda oynanan maçlarla birlikte tamamlandı.
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi 2’nci haftası hafta sonunda oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren Mesarya, Serdarlı’yı konuk ettiği karşılaşmada 5-2 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Beyaz Grup’ta ise haftaya lider giren Karşıyaka, Tatlısu’yu 3-1 mağlup ederek bu haftayı da lider tamamlayan ekip oldu.
Alınan toplu sonuçlar şu şekilde;
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup
Mesarya - Serdarlı: 5-2
Kumyalı - Tatlısu Seracılar: 1-0
Vadili - Dipkarpaz: 2-1
Dörtyol - Geçitkale: 2-5
Yıldırım - Gaziköy: 1-1
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Denizli - Ortaköy: 2-1
Tatlısu - Karşıyaka: 1-3
Yılmazköy - Düzkaya: 1-3
Aydınköy - Karaoğlanoğlu: 0-2
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