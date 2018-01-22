BTM’de 2’nci hafta heyecanı yaşandı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi 2’nci haftası hafta sonunda oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren Mesarya, Serdarlı’yı konuk ettiği karşılaşmada 5-2 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Beyaz Grup’ta ise haftaya lider giren Karşıyaka, Tatlısu’yu 3-1 mağlup ederek bu haftayı da lider tamamlayan ekip oldu.

Alınan toplu sonuçlar şu şekilde;

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup

Mesarya - Serdarlı: 5-2

Kumyalı - Tatlısu Seracılar: 1-0

Vadili - Dipkarpaz: 2-1

Dörtyol - Geçitkale: 2-5

Yıldırım - Gaziköy: 1-1

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Denizli - Ortaköy: 2-1

Tatlısu - Karşıyaka: 1-3

Yılmazköy - Düzkaya: 1-3

Aydınköy - Karaoğlanoğlu: 0-2