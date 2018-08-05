BTM kulüpleri toplanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüpleri toplantıya çağrıldı.

8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak toplantıda BTM 1. Ligi ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve izlenmesi planlanan yol haritası konuşulacağı belirtildi.