BTM kulüpleri toplanıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüpleri toplantıya çağrıldı.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüpleri toplantıya çağrıldı.
8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak toplantıda BTM 1. Ligi ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve izlenmesi planlanan yol haritası konuşulacağı belirtildi.
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