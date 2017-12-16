BTM 1’de fikstür çekildi
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde fikstür çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi.
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Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde fikstür çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi. Kırmızı ve Beyaz Grup halinde oynanacak olan ligde Beyaz Grup’ta 9 takım yer alırken her hafta bir takım haftayı bay geçecek. Kırmızı Grup’ta ise 10 takım bulunuyor. BTM 1. Ligi’nde ilk hafta maçları şöyle:
BTM 1 Beyaz Grup
1. Hafta
Denizli (Bay)
Akçay – Tatlısu
Karaoğlanoğlu – Aydınköy
Karşıyaka – Yılmazköy
Ortaköy – Düzkaya
BTM 1 Kırmızı Grup
1. Hafta
Gaziköy – Dörtyol
Serdarlı – Yıldırım
Tatlısu – Mesarya
Dipkarpaz – Kumyalı
Geçiktale – Akıncılar Vadili
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