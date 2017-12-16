BTM 1’de fikstür çekildi

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde fikstür çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi. Kırmızı ve Beyaz Grup halinde oynanacak olan ligde Beyaz Grup’ta 9 takım yer alırken her hafta bir takım haftayı bay geçecek. Kırmızı Grup’ta ise 10 takım bulunuyor. BTM 1. Ligi’nde ilk hafta maçları şöyle:

BTM 1 Beyaz Grup

1. Hafta

Denizli (Bay)

Akçay – Tatlısu

Karaoğlanoğlu – Aydınköy

Karşıyaka – Yılmazköy

Ortaköy – Düzkaya

BTM 1 Kırmızı Grup

1. Hafta

Gaziköy – Dörtyol

Serdarlı – Yıldırım

Tatlısu – Mesarya

Dipkarpaz – Kumyalı

Geçiktale – Akıncılar Vadili