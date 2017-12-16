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BTM 1’de fikstür çekildi

BTM 1’de fikstür çekildi

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde fikstür çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi.

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Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde fikstür çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi. Kırmızı ve Beyaz Grup halinde oynanacak olan ligde Beyaz Grup’ta 9 takım yer alırken her hafta bir takım haftayı bay geçecek. Kırmızı Grup’ta ise 10 takım bulunuyor. BTM 1. Ligi’nde ilk hafta maçları şöyle:

 

BTM 1 Beyaz Grup

1. Hafta

Denizli (Bay)

Akçay – Tatlısu

Karaoğlanoğlu – Aydınköy

Karşıyaka – Yılmazköy

Ortaköy – Düzkaya

 

BTM 1 Kırmızı Grup

1. Hafta

Gaziköy – Dörtyol

Serdarlı – Yıldırım

Tatlısu – Mesarya

Dipkarpaz – Kumyalı

Geçiktale – Akıncılar Vadili

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