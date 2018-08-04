BTM 1 kulüpleri bilgilendirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüplerinin 8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda toplantı yapılıyorToplantıda BTM 1. Ligi ile ilgili bilgilendirme ve izlenmesi planlanan yol haritası konuşulacak.