BTM 1 kulüpleri bilgilendirilecek
BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüpler için yol haritası oluşturulacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüplerinin 8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda toplantı yapılıyorToplantıda BTM 1. Ligi ile ilgili bilgilendirme ve izlenmesi planlanan yol haritası konuşulacak.
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Etiketler : BTM 1. Ligi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
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