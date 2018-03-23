Brüksel'den Türkiye'ye KINAMA

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvenin ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlerine son verme" ve " Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapıldı.

Liderler, "aralarında iki Yunan askerinin de bulunduğu AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirterek, bu konuların AB ile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine değinildi.