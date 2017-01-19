Brüksel’deki Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin, faaliyetlerine son verildi

Brüksel’deki Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin, 45 yıldır süregelen faaliyetlerine 31 Aralık 2016’dan itibaren son verdiği açıklandı.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak, büyükelçiliğin kapatılması kararının, Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde alındığını yazdı.

Haberde, Brüksel’deki büyükelçilik tarafından sağlanan hizmetlerin, bundan böyle Lahey’deki büyükelçilik tarafından sağlanacağı ve Brüksel’de Kıbrıs Cumhuriyeti adına maslahatgüzarın olacağı belirtildi.

Karar, Brüksel Büyükelçiliği resmi web sitesinde de duyuruldu.