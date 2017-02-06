BRT’ye göre müzakereci (!)

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu, dün, web sayfasında yayınladığı haberde “müzakereci” olarak, şu anda Halkın Partisi Genel Başkanlığı’nı sürdüren Kudret Özersay’ı ilan etti, fotoğrafını kullandı.

“Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması yönündeki çalışmalar sürüyor; Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Londra’da Kıbrıs’ta çözümün maliyeti konusunda teknik düzeyde temaslar yaptı” haberinde, Özdil Nami yerine eski müzakereci Özersay’ın fotoğrafına yer verilmesi ciddi bir hata olarak dikkat çekti.