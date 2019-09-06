BRTK’yı ‘terfi’ gerdi

2’nci dereceden 1’nci dereceye terfi ettirilen BRT personeli Cem Emre’nin yaklaşık 7 yıldır BRTK’deki görevine hiç gitmediği iddia edildi, “parmak izi sistemi” bulunan kurumda bu yönde herhangi işlem yapılmaması da dikkat çekti

BRT Müdürü Meryem Özkurt: "İlgili arkadaşımız pazartesi günü izinden dönecektir; geçmiş dönemde devamsızlıkla ilgili gerekli uyarılar tarafımdan yapılmıştı. Kararı yönetim kurulunda aldık. Önemli olan geleceğe bakmak ve kurumu ileriye taşımaktır.” Kanlı: “Temiz bir çizgi çektik, geçmiş dönemde neden işlem yapılmadığını sorgulayınız.” BRTK Eski Müdürü Aysu Basri Akter, Cem Emre’nin uzun yıllardır işe gelmediğini doğruladı… Bu konuda kendisini uyardığını, mevzunun yönetim kurulunda defalarca tartışıldığını ancak fikir ayrılığı ve siyasi kişilerin etkisi üzerine karara bağlanamadığını belirtti.

YENİDÜZEN

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) son 7 yıldır herhangi bir görev yapmayan ve işe gitmediği iddia edilen Cem Emre’ye “terfi” verilmesi kamudaki düzeni bir kez daha gündeme getirdi.

Bir diğer önemli iddia ise siyaset, sivil toplum, sendika, meslek örgütleri, asker gibi geniş temsiliyetin yer aldığı Yönetim Kurulu’nda bu terfiye “ret” oyunun çıkmadığı yönünde oldu.

Yönetim Kurulu’ndaki oy doğrultuları Yenidüzen’in ulaştığı hiçbir isim tarafından açıklanmadı.





2012’den bugüne kayıp

En son 7 yıl önce “Aktüel” isimli programı ile ekranda yer alan, 2012’de bir dönem TV Haber Sorumlusu görevi yapan Cem Emre’nin, “haksızlığa uğradığı” gerekçesi ile ilgili dönemden bugüne işe gitmediği, kimi dönemlerde ise sadece “parmak iziyle işlem yaptırdığı” konuşuluyor.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, kurumda devamlılıkla ilgili "geriye dönük" işlem yapamayacaklarını, ancak, kendi dönemlerinde mesaiye uyum konusunda gerekli disiplini sağlayacaklarını söyledi, eski yönetimi eleştirdi.



Yönetim Kurulu kararı

BRTK Yönetim Kurulu’ndan “oy çokluğu” ile geçen terfi kararına, üyelerden sadece sendika temsilcisi Osman Kurt’un “çekimser” oy verdiği iddia edildi.

Osman KURT, Zafer KODAN, Prof. Dr. Sevin UĞURAL, P.Bnb. İbrahim ŞEKER ve Dr. Ozan ERENAY’dan oluşan BRTK Yönetim Kurulu’nun Başkanı Özer Kanlı, kararın “uzlaşı” ile alındığını söyledi.

‘Başka isimler de var’

BRTK kaynaklardan elde edilen bilgilerde, Cem Emre ile aynı durumda, yani “işe gitmediği, ya da gittiği ama üretime katılmadığı halde, emekliliğine de birkaç ay kalmasına rağmen terfi alan başkalarının” da olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı:

“Temiz bir çizgi çektik, geçmişte neden işlem yapılmadığını sorgulayınız”

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, işe devamlılıkla ilgili "geriye dönük" işlem yapamayacaklarını, ancak, kendi dönemlerinde mesailerle ilgili gerekli disiplini sağlayacaklarını söyledi.

"Temiz bir çizgi çektik" diyen Özer Kanlı, 7 yıldır işe gelmediği konuşulan ve terfi verilen Cem Emre hakkında ise “önceki müdür Aysu Basri Akter'in neden işlem yapmadığını” sordu, yönetimde kararın uzlaşı ile alındığını söyledi, "Cem Emre milliyetçi bir arkadaşımız olduğu için kişisel bir düşmanlıkla bu sorgulama yapılıyor" görüşünü savundu.

BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, "parmak izi sistemi ile kimlerin işe geldiği kontrol edilemez mi?" sorumuz üzerine, "Eğer bu yola gidilecekse, çoğunun işine son vermek gerekir" diye konuştu.

BRTK Müdürü Özkurt:

“Tartışmak değil, iş yapmak isteyen arkadaşlarla birlikte üretmek isterim”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, BRT'de uzun yıllardır bekletilen terfilerin açılmasının, kurumun geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bu yöndeki kararları, Yönetim Kurulu'nda aldık. Genel Müdür olarak benin bakışım, tartışmak yerine iş yapmak ve üretmektir" diyen Meryem Özkurt, terfi alan Cem Emre'nin uzun yıllardır mesaiye gitmediği iddialarını da şöyle yanıtladı:

"İlgili arkadaşımız da pazartesi günü izinden dönecektir; geçmiş dönemde devamsızlıkla ilgili gerekli uyarılar tarafımdan yapılmıştı. Önemli olan geçmişteki yanlışları gündeme almak yerine geleceğe bakmak ve kurumu ileriye taşımaktır. Tartışmak değil, iş yapmak isteyen arkadaşlarımla birlikte çalışmak, üretmek istiyorum.”



BRTK Eski Müdürü Aysu Basri Akter:

“İşe gelmediği için çağırıp görüşmüştüm, Yönetim Kurulu’nda çok konuştuk ama somut karar aşamasına gelemedik”

BRTK Eski Müdürü Aysu Basri Akter, son terfilere ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, Cem Emre’nin işe gelmediğini doğrulayarak, bu konuda kendisini uyardığını, konunun yönetim kurulunda defalarca tartışıldığını ancak fikir ayrılığı ve ‘siyasi kişilerin etkisi’ üzerine karara bağlanamadığını açıkladı.

Cem Emre’nin, haber merkezine bağlı olarak çalıştığını ve bir süre BRT’nin yüzlerinden biri olduğunu söyleyen Akter, “Müdürlük dönemimde kendisinin işe gelmediği sebebiyle çağırarak konuşmuştum. Emre’ye zaten birçok uyarı gitmişti. Kendisi, iş verilmediği iddiasındaydı. BRT yasasına göre, bir kişi hakkında yaptırım olması için önce uyarı verilmesi, sonra kınanması, sonra soruşturulma başlatılması, yönetim kuruluna götürülerek tartışılması, buradan da alınan karar sonrası disiplin soruşturması başlatılarak bir karar verici sonuca bağlanması gerekiyor. Yani bu oldukça uzun bir süreç ve çok zaman gerektiren bir konu” dedi. Akter, bu sürecin, çeşitli gerekçelerle hiçbir zaman tamamlanamadığını kaydetti. Bu sorunun, yönetim kurulunun ortak bir karar ve tavır sergileyememesinden kaynaklandığını da vurguladı.

“Müdürlüğüm süresinde Cem Emre’nin durumu, birkaç kez yönetim kurulunun gündemine geldi”

Akter sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müdürlüğüm süresinde Cem Emre’nin durumu, birkaç kez yönetim kurulunun gündemine geldi. Ancak müdürlük görevini yaptığım 11 ay, oldukça yoğun geçti. Günlük işlerimizin yanı sıra, temel ve ciddi sorunları çözmemiz de gerekiyordu. Bahsettiğim süreç ise, zaman gerektiren bir süreç olduğu için, uyarılar ve yönetim kurulundaki anlaşmazlıklar sürerken, müdürlük görevim de bitti.”

“Sadece Cem’i cezalandırmak, kamudaki sorunu çözmüyor, yasal işlemler olmalı”

BRT yasalarının düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Akter, “Yasal süreç pratikleştirilmeli ve bir şekilde, siyasi yapının kamu üzerindeki etkisi ortadan kaldırılması gerekiyor. Burası küçük bir ada ve siyasiler kamu çalışanları üzerinde belirleyici olabiliyor. Yönetim Kurulu’nda çok konuştuk ama somut karar aşamasına gelemedik” dedi.

Akter, sürekli müdür ve yönetim kurulu üyelerinin değiştiği kurumlarda, temel ve ciddi sorunların çözümsüz kaldığının altını çizdi.

“Yasaların pratik olmaması sebebiyle, görevini istismar eden kadrolu çalışanlara bir şey yapamıyoruz”

Müdürlük grevinin 11 ay sürdüğünü hatırlatan Akter, “Özel bir şirkette, işe gelmeyen çalışan maaş kesintisi ile karşılaşır. Ancak BRT’de müdürün maaş ödememe gibi bir yetkisi yok. Bu, sözleşmeli veya yarı zamanlı çalışan herkes için geçerli. Yasaların pratik olmaması sebebiyle, görevini istismar eden kadrolu çalışanlara bir şey yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

BRT’de terfilerin uzun zamandır yapılmadığını ve bunun çalışanları olumsuz etkilediğine değinen Akter, “Ancak kişilere terfi verilerken, çalışma süresine bakılarak otomatik bir uygulama yerine, emeğine, üretimine, iş disiplinine bakılarak verilmelidir. Yasalarımızın gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü bu, iş ahlakıyla, dakikliği ile çalışan insanlara saygısızlıktır” dedi.

“Benim bölümüme hiç gelmemişti…”

Akter, Cem Emre’nin kendi bölümüne hiç gelmediğini belirterek, kendisini çağırıp görüştüğünü söyledi. “Bir şekilde burada çalışmak istemeyen belli kişileri zorlamaktansa, yasa çerçevesinde alternatif yaratmak çok daha doğru bir davranış olacaktır. Cem’in yasa çerçevesinde şu anda amirliğe başvurma hakkı vardır. Bu, bizim gibi, kadrolanamadığı için münhale başvuramayacak insanlara ağır bir haksızlıktır” diye devam etti.

“Bana, ‘zaten emekliliğe az kaldı’ dedi”

Akter, Cem Emre’nin, kendisine ‘kısa süre sonra emeklilik hakkı kazanıp emekli olacağım’ dediğini de aktardı.

Bu gibi görevlerini icra etmeyen kişilerin teker teker ayıklanması gerektiğini söyleyerek, “Bir takım yasal düzenlemelerle, çalışmak istemeyen kişilerin kurumla ilişkileri kesilmesi gerekir. BRT’de muazzam çalışan ve fedakarlık yapan kişiler de var. BRT, insanların işini sevmediği ve pozisyonunu suistimal ettiği bir yer değil. Teknoloji gelişiyor, 60 yaşındaki bir çalışanın 8 saat boyunca montaj yapması beklenemez, daha pratik, teknolojiyi yakınen takip eden kişilerin bulundurulması gerekir” şeklinde konuştu. Akter, yasaların düzenlenmesi ve pratik hale getirilmesi, kadroda ciddi bir ‘ayıklanma’ yapılmasını dilediğini belirterek sözlerini sonlandırdı.