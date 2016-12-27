



Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 53. kuruluş yıldönümü resepsiyonu dün gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda sırasıyla, Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara plaket, kuruma hizmet verenlere de teşekkür plaketi sunuldu.



Özkurt: “Sesimiz sesiniz olmaya devam ediyor”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kurumun 53 yıl önce Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak için kurulduğunu söyledi.

Telefon ahizesinden yapılan anonsla başlayan yolculukta bugün kurumun iki televizyon kanalı, 6 radyosu, web sitesi bulunduğunu dile getiren Özkurt, “Sesimiz sesiniz olmaya devam ediyor” dedi.

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkurt, ikinci HD stüdyosu için çalışmaların sürdüğünü Ocak ayında hizmete gireceğini ifade etti.



Özgürgün: “Yasa için adım atılacak”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının ve mücahidin sesi olan BRTK’yi var eden, kuruma hizmet veren herkese teşekkür etti.

BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin tanığı olduğuna işaret eden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece kurum da onun en güçlü sesi olarak var olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurumu çok önemsediklerini, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Özgürgün, Ocak 2017’den itibaren kurumum yasasını Meclisten geçirmek için adım atılacağını belirtti.



Siber: “BRTK Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine şahitlik etti”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine birebir şahitlik ettiğini belirtti. Altyapı kadar, personelin mutluluğunun da verimi artırmada önemli olduğunu söyleyen Siber, arşivin toplum yaşamına önemini vurguladı. Dünü, bugüne, yarına aktarmanın görevleri olduğunu kaydeden Siber, bu konuda devlet politikası oluşturulması gerektiğini, BRTK’nın yazılı ve sözlü arşivinin çok önemli olduğunu ifade etti.



Akıncı: “Referandum sürecinde BRT’ye büyük görev düşecek”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi bir Cenevre süreci olduğunu anımsatarak, sürecin başarılı olması durumunda BRT’ye büyük görev düşeceğini ifade etti.

Demokratik çoğulcu bir anlayışın BRT’de hakim olmasını gözeteceklerini ifade eden Akıncı, “Her düşünce ve görüşün bu ekranlarda yer almasını isteyecek ve gözeteceğiz. Doğru kamuoyu ve sağlıklı karar, ancak böylesi ortamda kendisini gösterebilir” dedi.

