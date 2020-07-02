BRT'den Gazeteciler Birliği'ne sansür

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin, BRT'yle iligli açıklaması, BRT tarafından sansürlendi. KTGB Başkanı Sami Özuslu açıklama yaparak, "BRT hem toplumu gündemi çarpıtıyor hem de eleştirilere de tahammül göstermiyor.

BRT yönetimi bugün de KTGB açıklamasını sansürledi. Basını, kendi meslek örgütünü sansürleyenlerin toplumun diğer kesimlerine nasıl davranacağı/davrandığı aşikardır" ifadelerini kullandı.

Özuslu "Bu utanç BRT'yi yönetenlere aittir. Ortaçağ, istibdat ve teşkilat zamanı kalıntısı sansürcü anlayışın peşini bırakmayacağız. BRT sizin çiftliğiniz değildir. Haberiniz olsun!" dedi.