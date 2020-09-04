BRT'deki eylem polislik

BRT'de dün akşam gerçekleşen şok eylemde yer alan bazı BRT çalışanları BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve BRT Müdürü Meryem Özkurt'un şikâyetleri üzerine Lefkoşa Adli Şube'ye ifade vermeye çağırıldı.

Şu sıralarda Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede ifade veren Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat YENİDÜZEN’e konuştu.

Kanat, akşam yaşanan olaylarla ilgili tek sorumlunun Kanlı ve Özkurt olduğunu ifade ederek, “Başbakan ile kapı girişinde konuşup, derdimizi anlatmaya çalıştık. İçerden Başbakan’a gelen telefon sonrası bizi dinlemeden başbakan içeri girdi. Bizde kapı önüne giderek olayı protesto ettik, alkışladık yasal hakkımızı kullandık. Müdür bizi yayını gerçekleştirmemekle suçladı, yayın akışını engelledik iddiası ile polise şikâyet edildik. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye geldim akşam yaşananları anlattım. İfademi verip ayrılacağım” dedi.