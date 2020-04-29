Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) Ana Haber Bülteni’nin, hükümetteki Ulusal Birlik Partisi (UBP) sözcüleri ve haberlerine yönelik olarak çok geniş bir süre alması tepki toplamaya başladı.

Başbakan ve özellikle UBP bakanlarına yönelik “ayrıcalık” dikkat çekerken, konuk seçimlerinde de BRT’nin kendi yasasının aksine “eşitlik” ilkesinden uzak kaldığı yorumları yapılıyor.

Muhalefetin en yoğun konuşmaları yaptığı günde dahi 46 dakikalık BRT Ana Haber Bülteni’nin 18 dakikası UBP’den isimlere ayrıldı.

18 dakikasını UBP’den açıklamaların oluşturduğu Ana Haber Bülteni’nde HP’den isimler kendilerine 3 dakika yer bulurken, Ana Muhalefet CTP ise bültende 53 saniye göründü.



Devlet televizyonu BRT’nin dün geceki ana haber bülteninde UBP’ye sağlanan ayrıcalık özellikle dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi’nin uzayan birleşimi nedeniyle saat 21:00’de başlayan ana haber bülteni, yaklaşık 46 dakika sürdü, 46 dakikalık haber bülteninin yaklaşık 18 dakikasını ‘UBP haberleri’ oluşturdu.

Özellikle muhalefet milletvekillerinin konuştuğu Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşimine yer verilen bültende, yaklaşık 8 dakika Başbakan Ersin Tatar vardı.

Haber bülteninde milletvekillerinin partilerine göre, toplamda UBP’ye 18 dakika, Hükümet ortağı HP’ye 3 dakika 42 saniye, CTP’ye 53 saniye, TDP’ye 42 saniye, DP ve YDP’ye ise 1’er dakika yer verildi.



2 dakika da sendika haberlerinin yer aldığı bültende, ayrıca, muhalefet partilerinin ortak açıklamasına da değinildi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer gelişmeler, haberlerin sonunda özetlendi.

BRT Ana Haber Bülteni’nde, kim ne kadar yer buldu: