BRT: YENİ KABİNE SUNULDU

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Başbakan'ın talebi üzerine gerçekleşecek görüşmede gözler kabine değişikliğine çevrildi.

"Özel İzin Özel Uçuş Skandalı" ile başlayan siyasi kriz sonrası Başbakan Tatar’ın kabinede değişikliğe gittiği, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor.

Basın içeri alınmadı, toplantıya girerken açıklama yapılmadı, basının görüntü almasına da izin verilmedi .

Açıklam yok

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı ile 15 dakika görüştü, açıklama yapmadan Saray'dan ayrıldı.

Başsavcı Saray'da

BRT "Başbakan'ın yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunduğunu, Cumhurbaşkanı'nın da Başsavcıyı yeni kabineyi incelemek üzere Saray'a çağırdığını" duyurdu.

Öte yandan Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanının, kabine değişimiyle ilgili görüş almak için Başsavcıyı Saray'a davet ettiği belirtildi.