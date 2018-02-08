'BRT tüm toplumun sesi olmalı'

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle siyasi partilere ziyaretler başlatan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası'ndan (Bay Sen) bir heyeti kabul ederek görüştü.

TDP’de yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı başkanlığındaki heyetle TDP’de görüşen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, sözlerine Bay-Sen'in 40 yaşını kutlayarak başladı.

CTP, HP, TDP ve DP'den oluşan 4'lü koalisyon hükümetinin toplumun ve kurumların yapısal sorunlarının çözümü konusunda kararlı olduğunu belirten Özyiğit, yıllardır bekletilen BRT Yasası'nın yaşam bulması için de ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Ülkenin güzide kurumlarının başında gelen BRT'nin sadece hükümetlerin değil, tüm toplumun sesi olması gerektiği yönündeki düşünceyi her zaman seslendirdiklerini anımsatan Özyiğit, "BRT'nin, daha fazla demokratikleştirilmesi, çalışanların kendilerini güvende ve huzurlu hissedeceği, dünyada gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik koşulları da içerecek şekilde bir yapıya kavuşturulması hedefimizdir" ifadelerini kullandı.