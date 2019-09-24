BRT Spor ismi artık yok

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yeni yayın dönemine başladıktan sonra BRT Spor kanalı ile ilgili değişikliğe gitti. BRTK Yönetim Kurulu kararı ile bundan böyle yeni dönemde BRT Spor ismi kullanılmayacak, spor yayınları BRT2 kanalından devam edecek, canlı müsabakalar diğer kanallarda da eş zamanlı yayınlanacak.

BRT Spor ismi kanalda artık yer almazken, BRTK Müdürü Meryem Özkurt yaptığı açıklamada BRT2’de sporun yanı sıra kültür ve eğitim programlarının da olacağını belirtti. BRTK eski müdürü Aysu Basri Akter ise alınan karara tepki gösterdi.

Şubat ayında yayına başlamıştı

Şubat ayında BRT Spor HD adı ile yayın yapmaya başlayan ve ülkedeki birçok müsabakadan canlı yayınların yanı sıra programlarla yayın hayatına devam eden kanal, yeni yayın dönemi ile birlikte bu isimle kurumun bünyesinde yer almayacak, spor yayınları genellikle BRT2 kanalı altında yapılacak.

Elde edilen bilgiye göre BRT Spor’daki tüm canlı yayınlar ve programlar BRT2’de aynen devam edecek. Ayrıca hafta sonlarında canlı yayınlanan futbol müsabakaları tüm BRT kanallarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Spora ek olarak kanalda eğitim ve kültür yayınları da olacak.

Özkurt: “Spor yanı sıra kültür ve eğitim de olacak”

Yeni yayın dönemi ile ilgili BRTK Müdürü Meryem Özkurt kurumun sitesinde yaptığı açıklamada BRT2’de ağırlıklı olarak sporun her branşı ile kültür, eğitim programlarına yer verileceğini duyurdu.

Özkurt açıklamasında “BRT1 HD kanalı haber, spor ve aile programları ile izleyicilerin karşısına çıkarken BRT2’de ağırlıklı olarak, sporun her branşı ile kültür, eğitim programlarına yer verilecek. BRT3 kanalında ise Meclis birleşimleri ile programların tekrarları olacak” ifadelerini kullandı.

Akter’den tepki

Haziran ayında BRTK’daki müdürlük görevinden ayrılan Aysu Basri Akter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BRT Spor kanalının kapatılmasına tepki gösterdi. Akter şu ifadeleri kullandı: “BRT SPOR KAPATILDI!!! Bu kararı siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzak ve bu ülkede sınırlarını zorlayan, spor camiasında herşeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine de saygısızlık olarak yorumluyorum. Yazık!”