BRT Müdürü Özkurt istifa etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt görevinden istifa etti.

Özkurt’un, istifa yazısını bugün Başbakan Tufan Erhürman’a gönderdiği bildirildi.

Özkurt istifa yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na atandığım ilk günden itibaren, hiçbir siyasi görüşe bağlı kalmadan ülkemin çıkarları ve değerlerini ön planda tutarak, görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hükümet değişikliği ile birlikte görevden alınacağım söylentileri hep gündemde oldu. Sizin ve yakın çevrenizin de aynı konuyu birçok kere dillendirdiğinizi ve konuyla ilgili bir arayış içine girdiğinizi duyuyorum. Konuyla ilgili söylentileri ortadan kaldırmak ve önünüzü açmak amacıyla, bugünden itibaren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndaki görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize saygılarımla arz ederim.”