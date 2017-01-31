Her ay düzenli maaş alan BRTK emeklileri ocak ayı maaşını henüz alamadı. Devletin diğer emekli birimleriyle eş zamanlı ödenen BRTK emeklilerinin ocak ayı maaşlarının henüz yatmaması gözleri maliye bakanlığı ve BRTK müdürlüğüne çevirdi. 27 Ocak Cuma günü ödemesi yapılan sosyal sigorta emeklilerine karşın BRTK eski çalışanlarının henüz maaşlarını alamamasıyla ilgili YENİDÜZEN’e dün sabah saatlerinde konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, ödemenin gün içerisinde yapılacağı bilgisini verdi, herhangi bir gecikmeden haberdar olmadığını dile getirdi. Sabahleyin ‘Ödeme gün içinde yapılacaktır’ bilgisinin ardından saat 15.30 sularına dek ödemenin yapılmadığı dikkat çekti. Gün boyu geç saatlere kadar emeklilerin ödenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü iddia edilirken, maaşların ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili gözler Maliye Banlığı’na çevrildi.

Hükümetin Bayrak Radyo Televizyon Kurulu Emeklilerinin ödeneklerini neden zamanında gerçekleştiremediği ise merak edilen bir başka konu oldu.