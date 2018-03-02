BRT çalışanlarına “kötü sürpriz”

Bay-Sen, BRT’de Şubat ayı maaşlarının “toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklar budanarak” ödendiğini belirterek, “Ocak ayında yasal olan bir durum Şubat ayında nasıl yasa dışı oldu?” diye sordu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı açıklamada, Hükümetin güvenoyu alışının üzerinden yalnızca 15 gün geçtiğini anımsatarak, devletin önemli kurumları arasında yer alan BRT’de son 2 ayda hiçbir koşul değişmemesine rağmen Şubat ayı maaşlarının “toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklar budanarak” ödendiğini belirtti.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI 8 AYDIR ÖDENMEYEN EK MESAİLERİN ÖDENMESİNİ BEKLERKEN…”

Sakallı, Bay-Sen’nin, 31 Aralık’ta sona eren toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını; 8 aydır ödenmeyen ek mesailerin ödenmesini beklerken bu “kötü sürprizle” karşılaştıklarını, Ocak ayındaki koşullarda hiçbir değişim yaşanmaksızın meydana gelen bu gelişmenin birçok soru işareti yarattığını söyledi.

Kurum Müdürünün, “bütçe kalemler arasında aktarım yapmasının yasal olmadığı gerekçesiyle eksik ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade ettiğini” belirten Sakallı, “Eğer ortada yasadışı bir durum varsa Ocak ayında bu ödeme neye dayanarak yapılmıştır? Ocak ayında yasal olan bir durum Şubat ayında nasıl yasa dışı oldu? Hükümetin güvenoyu alışının daha 15. gününde sendikamız hükümetle cephe açmaya mı zorlanıyor?” diye sordu.

Sakallı, Kurum çalışanlarının yüzde 99 oranında örgütlü bulunduğunu belirttiği Bay-Sen’in, gerek toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerekse çalışanların tüm haklarını eksiksiz alması için gerekeni yapmaktan hiçbir zaman kaçınmadığını ifade ederek, “Her zaman olduğu gibi ilk tercihimiz sorunları uzlaşı yoluyla çözmektir. Bu nedenle gerek kurum Yönetimi gerekse iktidarı uyarmak istedik. Sorunlar görmezden gelinerek veya ötelenerek çözülemez” dedi.