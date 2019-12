BRT 56. yılını kutladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 56. Kuruluş Yıldönümü bugün gerçekleştirilen tören ve resepsiyonla kutlandı.

BRTK’da gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile BRTK Müdürü Meryem Özkurt birer konuşma yaptı.

Şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduran personele plaket takdim edildi.

BRTK yönetim kurulu üyeleri, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum çalışanları, eski çalışanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, verilen resepsiyonla sona erdi.

Akıncı: "BRT, 56 yıldır Kıbrıs Türk halkının sesi oluyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRTK’ya ve çalışanlarına nice 56 yıllar dileyerek başladığı konuşmasında, bu ağır sorumluluğu omuzlarında taşıyan gerek yönetici, idareci, teknik adam, ekranın önünde veya arkasında olan ama alın teri döken tüm BRT çalışanlarını kutladı.

BRT’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda rahmetli Dr. Fazıl Küçük’ün garajında 56 yıl önce doğduğunu, ilk seslerin “Bayrak, bayrak, bayrak” diye oradan yayılmaya başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, BTRK’nın yıllarca Türk mücahidinin sesi olarak hizmet verdiğini, bugün de Kıbrıs Türk halkının sesi olarak görevine devam ettiğini söyledi.

BRT’nin 56 yılda çeşitli aşamalar kat ettiğini, kanalların arttığını, radyodan televizyona ulaşıldığını, internet çağında yeni teknolojinin olanakları ile buluştuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT’nin her geçen gün daha iyiye, daha güzele gittiğini ve gideceğine inanç belirtti.

Yıllar içinde bir değişim daha yaşandığını, BRT’nin yıllarca rekabet olmadan, tek bir kanal ve radyo olarak var olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yıllar içinde artık BRT’nin yalnız olmadığını, özel kanallar ve dünya kanalları da olmak üzere, başka kanalların da yayın hayatına eklendiğini ifade etti.

“BRT çalışanlarından hiçbir kesim kendini yabancı hissetmemeli”

Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya kanallarıyla da rekabet edecek BRT, yerli kanallarla da ve sayısını bilemediğim Türkiye’den kanallarla de rekabet edecek. Bu rekabeti sürdürebilmesi için sanıyorum bir iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi tekniktir, altyapıdır. Teknik anlamda kendisini geliştirmesi lazım, yatırımlarını yapması lazımdır. Ama diğeri teknik değil, o anlamda söyleyebileceğim belki bir öneri, belki bir tavsiye belki bir uyarıdır. İsteyen istediği gibi algılayabilir. Şuna dikkat etmesi gerekir BRT’nin, bu ülkede demokrasi oldukça ve olmaya devam ettikçe ki edecektir; çoğulculuk olacak, hükümetler gelecek, geçecek, BRT’de de elbette yönetimler de gelip geçecek. Ama BRT ailesi, BRT çalışanlarından hiçbir kesim kendini yabancı hissetmemeli, bu kurumda hiçbir kesimde bir yabancılaşma duygusu hissettirilmemeli. Burada bir ekip çalışması ve bir mekanizmanın dişlileri gibi her durumda, her aşamada, her yönetimde çalışan bir mekanizma olmalı.”

“Kıbrıs Türk halkının hiçbir kesimi de BRT ekranını açtığında kendini yabancı hissetmemeli”

Aynı duygunun Kıbrıs Türk halkı açısından da geçerli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının hiçbir kesiminin BRT ekranını açtığında değişen yönetimlere göre kendini yabancı hissetmemesi gerektiğini, elinin kanalı kapatmaya yönelmemesi gerektiğini söyledi.

Bunun bir temenni, duygu olarak algılanması gerektiğini ve kimsenin üzerine alınmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, söylediklerinin, genel olarak olması gerekenin ifadesi olduğunu dile getirdi.

Bunun başarılabilmesi ve teknik olarak ilerlemenin sağlanması durumunda BRT’nin her zamanki gibi Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya ve varlığını ilelebet sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, birkaç gün sonra girilecek 2020 yılında BRT’ye gerek kurumsal olarak, gerek bireysel olarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi.

Uluçay: "BRTK aslında çalışanların eseri“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, BRTK’nın yayına başladığı günün 56. Yılını kutlamanın gurur verici olduğunu ifade ederek, kurumun ilk günden bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

BRTK’nın aslında çalışanların eseri olduğuna işaret eden Uluçay, bütün çalışanları, emek koyanları tebrik ederek, nice 56 yıllar diledi.

Uluçay, BRTK’nın aslında ülkenin gelişmesinde, Kıbrıs Türk halkının kurumsal duruşunun ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin özünde çok önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, Cumhuriyet Meclisi olarak BRTK işbirliği içinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tatar: “Bütün gücümüzle çalışmaya üretmeye devam… BRTK Yasası üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor”

Başbakan Ersin Tatar da, kendisinin eski bir televizyoncu olduğunu anımsatarak, BRT’de görev yapan ve hayatını kaybetmiş eski yöneticilere ve çalışanlara rahmet diledi.

BRT’nin Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu ve sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, yayın hayatına ilk günlerde radyo olarak başlayıp, daha sonra yayınların ülke geneline ulaşmasını sağlayan herkesin ne ke kadar cefakar olduğunu bildiğini anlattı ve kutladı.

Esas yayıncılığın Türksat ile başladığını, bu sebeple de Türkiye’ye de teşekkür ettiğini ifade eden Başbakan Tatar, “Bizim küçük küçük yayınlarımızı Türksat üzerinden bütün dünyaya yayma marifeti, Türksat’ın büyüklüğü ile gerçekleşti” dedi.

“Kültürel varlığımızın, kendi benliğimizin, kimliğimizin korunması bakımından Türksat uydu yayınlarının Kıbrıs Türk yayıncılığına büyük katkı koyduğuna” işaret eden Başbakan Tatar, BRT’nin devletin olduğunu ve devletin sesi olduğunu, ancak BRT kurumunun değerli elemanları sayesinde oluşan özel yayınlarda da konuşabilme imkanına sahip olunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının BRTK’da başlayan mücadelesini daha geniş bir yelpazede, daha güçlü bir şekilde dünyaya duyurmaya devam ettiğini aktaran Başbakan Tatar, günümüzde internet çağında, cep telefonuyla Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya duyurabilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bütün gücümüzle çalışmaya üretmeye devam diyorum. Kurum olarak BRTK’yı ve çalışanlarını kutluyorum. BRTK Yasası üzerindeki çalışmalarımız da devam ediyor.”

Talat: “BRT Kıbrıslı Türklerin demokrasisine, gelecek sevincine katkıda bulunmak için de görev yapmakla yükümlü”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, BRT’nin büyük özverilerle bugünlere geldiğine dikkat çekerek, bu çabayı ortaya koyan herkese teşekkür etti.

BRT’yi bugünlere getirmenin kolay olmadığını, çok önemli süreçlerden geçildiğini anlatan Talat, bugün BRT ve ülkenin çok daha iyi noktalarda olduğunu, BRT’nin sadece Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak için değil, Kıbrıslı Türklerin demokrasisine, gelecek sevincine katkıda bulunmak için de görev yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

BRT’nin bugünkü kadroları ve teknik olanaklarıyla yerine getirme şansının çok daha yüksek noktada olduğunu dile getiren Talat, “BRT’nin geleceğinin hem sesimizi dünyaya duyurmak bakımından, hem de çok sesliliğimize katkı yapmak bakımından başarılarla dolu olmasını diliyorum” dedi.

Eroğlu: “BRT’yi nice nice yeniliklerle görmek istiyoruz”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Bayrak Radyosu’nun ilk kez sesini duyurduğu 25 Aralık 1963’te, kendisinin de Mağusa Sancaktarlığında doktor olarak göreve başladığını anımsatarak, bunun aynı güne rastlamasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

BRT’yi o günlerden bu günlere taşıyan herkese teşekkür eden Eroğlu, BRT’nin sesini en fazla duymak istediği günlerin 1974 Barış Harekatı dönemleri olduğunu söyledi.

1974 yılındaki Türkiye'nin gerçekleştirdiği askeri müdahaleyi an ve an Bayrak Radyosu’ndan takip ettiklerini anlatan Eroğlu, yine 1974’te Türk askerinin Mağusa’ya girmesini Bayrak Radyosu’ndan duyduklarını, o gün Mağusa halkının esarete düşme imkanlarının olduğu bir ortamdan özgürlüğe kavuştuğunu Bayrak Radyosu’ndan öğrendiğini aktardı.

BRT’yi o günlerden bu günlere getirenleri kutlayan Eroğlu, BRT’ye başarılar dileyerek, nice nice yeniliklerle görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Başçeri: “BRT bundan sonra da Kıbrıs Türkünün aydınlık günlerini dünyaya duyurmak için görevini layıkıyla yerine getirecek”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, aralık ayının içinde bulunulan bu günlerin Osmanlı kültüründe Şeb-i Yelda olarak tanımlandığını ve en uzun karanlık gece anlamına geldiğini anlatarak, Aralık ayının 56 yıl önce bu adada Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı en uzun karanlık gecelerin de anma törenlerinin yapıldığı zamana denk geldiğini kaydetti.

Orta Asya’daki Türk mitolojisine göre, 22 Aralık’ın gecelerin, gündüzlerle tanzim edildiği gün olduğunu ve bundan sonra aydınlık gündüzlerin kazanıldığına inanıldığını anlatan Başçeri, 56 yıl önce BRT’nin kuruluşunun böyle bir güne denk gelmesi nedeniyle, BRT’nin bundan sonra da Kıbrıs Türkünün önümüzdeki gelecek, aydınlık günlerini dünyaya duyurmak için görevini layıkıyla yerine getireceğine inanç belirtti.

Başçeri, kötü günlerin arkada kalmış olması umuduyla, 2020 yılının tüm katılımcılara, mutluluk huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Erhürman: ”Önümüzde yürünecek çok yol var, dünyaya sesimizin çok daha fazla duyurulması gerekiyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bizim gibi bir ülkede bir kurumu 56 yıl yaşatabilmenin kolay olmadığına işaret ederek, bu başarının sergilendiğini kaydetti.

Çok zor koşullarda kurulan kurumun, 56. yılına ulaştığına işaret eden Erhütman, "hem bizim seslerimizi, birbirimize duyurabilmenin, hem de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurabilmesinin bir aracı haline geldiği. Önümüzde yürünecek çok yol var, dünyaya sesimizin çok daha fazla duyurulması gerekiyor” dedi.

Bunu için çok daha güçlü bir altyapı ve burada çalışanların huzurunun sağlanması, motivasyonun arttırılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bunun el birliği ile yapılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, “BRT Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini dünya ile buluşturmanın ve geleceğe taşımanın en önemli araçlarından biri ve en zor koşullarda kurulup bugünlere geldiğine göre bugünden sonra da aynı başarıyı gösterme potansiyelini taşıyan bir kurum. Bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Özersay: “Kurumun bugünlere de ışık tutan bir mücadelesi var”

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının zor ama başarıyla sonuçlanan ve devam mücadelesinde bir simge olduğuna işaret ettiği konuşmasında, “kısıtlı imkanlarla neler yapılabileceğini, imkanların kısıtlı olduğu dönemde de varlığımızdan, değerlerimizden vazgeçmeden ayakta kalabileceğimizi göstermesi açısından kurum son derece önemli”dedi.

Kurumun bugünlere de ışık tutan bir mücadelesi olduğuna işaret eden Özersay, önümüzdeki dönemde de bu ve başka görevleri kamusal yararı esas alarak çok daha başarılı şekilde yerine getireceğine inanç belirtti.

Özersay, bu konuda kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yerine getireceğini ifade ederek, BRT için gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Özersay, BRTK’yı bugünlere getiren herkesi saygıyla selamladığını dile getirdi.

Özyiğit: “Arzumuz isteğimiz BRT’nin her kesimin sesi soluğu, Kıbrıs Türk toplumun nefesi olması”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, tüm BRT çalışanlarına nice yıllar dileyerek, 56 yıl önce “bayrak, bayrak” sloganıyla yayın hayatına başlayan BRT’nin önemine değindi.

Yıllarca “bayrak, bayrak” sesini hep duyduklarını, irkildiklerini, o sesle toplumu okumaya tanımaya çalıştıklarını, ülkenin her yanında neler olup bittiğini öğrenmeye çalıştıklarını belirten Özyiğit, “O günlerden bu günlere, varoluş kavgasında olduğu gibi, barış ve demokrasi kavgasında da hep arzumuz isteğimiz BRT’nin her kesimin sesi soluğu, Kıbrıs Türk toplumun nefesi olmasıdır” dedi.

Özyiğit, BRT’ye daha aydınlık, daha güzel çağdaş yayınlar diledi.

Arıklı: “Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan penceresi”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan penceresi olan BRT’nın 56. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Arıklı, törenin yapıldığı müze görünümlü salonda geçmişte kullanılan aletlerin sergilendiğini ve bundan ne kadar etkilendiğini dile getirerek, bu salonun “bayrak, bayrak bayrak” diyerek yayın hayatına başlayan BRT’nin, nereden nerelere geldiğinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Özkurt: “Kıbrıs Türk halkının sesinin sinyal olup evlere ulaştığı günün 56. yılı”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da konuşmasında, bugün BRTK’nın kuruluşunun 56. Yılı olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkının sesinin sinyal olup evlere ulaştığı günün 56. Yılı. Kurulduğu günden bu yana 56 yıl geçti” dedi.

Zor zamanların kahramanları tarafından, zor durumlarda moral kaynağı olsun diye kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon, 6 radyo ve yeni medya uygulamalarıyla çağı yakalamanın gururunu yaşadığına işaret eden Özkurt, Kuzey Kıbrıs’ın ve dünyanın her yerinden canlı yayın yeteneği, zengin program içerikleriyle halkın gözü, kulağı olmaya devam edildiğini kaydetti.

Özkurt, dünya gündemini izleyicisine, ülke gündemini yabancı dillerde dünyaya aktararak, KKTC’yi tanıtmaya katkı koyduklarına işaret etti.

Özkurt, ülkede medya sektörü için önemli ve tek kamu yayın kuruluşu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 25 Aralık 1963 yılında bir gereklilik olarak kurulduğunu, 21 Aralık olaylarının başlamasından hemen sonra Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak için, halka doğru bilgi ve moral kaynağı olmak için yayına başladığını anlattı.

“BRT’nin yayıncılık serüvenini anlatan görsel arşiv çalışmasının da açılışı yapıldı”

Bugün BRT girişinde, birkaç araba aküsü, telefon ahizesini bir araya getirerek Kıbrıs Türkü’ne ses veren, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yayıncılık serüvenini anlatan görsel arşiv çalışmasının da açılışının yapıldığını belirten Meryem Özkurt, kurumun sürecini aktarmak amacıyla yapılan çalışmalara katkı koyan BRT çalışanlarına, danışman Ayhatun Ateşin ile maddi katkı sağlayan Dr. İsmet Birgül’e teşekkür etti.

Özkurt, konuşması sonunda BRT’ye nice 56 yıllar diledi.

25 yılını dolduranlara plaket verildi

Konuşmalar ardından kurumda 25 yılını dolduranlara plaket takdim edilerek, resepsiyona geçildi.