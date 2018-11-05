British Council Study UK Eğitim Fuarı açılıyor

Kıbrıs’ta düzenlenen en büyük eğitim fuarı olarak bilinen Fuar, Birleşik Krallık’ta eğitim almak isteyen öğrenciler ve velilerine, her seviyedeki üniversite bölümleri, mali destek ve burs programları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Ziyaretçiler, üniversite temsilcilerinden bilgi almanın yanı sıra, British Council eğitim danışmanları ile tanışıp, başvuru süreci ile ilgili bilgi alabilecekler ve üniversitelere giriş için gerekli olan sınavlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Konaklama olanakları ile ilgili UNITE’tan temsilciler de, katılımcılara faydalı bilgiler verecek.

Halka açık olarak ücretsiz gezilebilecek, UNITE Students ve IELTS desteği ile düzenlenen fuar, 9 Kasım Cuma günü, 16:00- 19:30 saatleri arasında, Lefkoşa Merit Hotel’de yer alacaktır.

Ödül kazanma şansı

Fuar alanındaki bekleme sürelerini kısaltmak isteyen ziyaretçiler, online olarak www.britishcouncil.com.cy/events sitesinde kayıt yaptırabilirler ve çekilişle ödül kazanma şansını elde edebilirler. Daha fazla bilgi için, British Council’a 22585000 no’lu telefonla ulaşabilir veya www.britishcouncil.com.cy/events sitesine girilebilir. (Lha )