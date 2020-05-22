Büyük Britanya’da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslılarda, son iki-üç hafta içerisinde yavaşlama gözlemlendiği bildirildi.

İngiltere'de yaşayan eğitimci Artun Gökşan'ın elde ettiği son rakamlara göre, Büyük Britanya’da hayatını kaybeden tüm Kıbrıslıların sayısı 317’ye ulaştı.

Bunlardan 208’i Kıbrıslı Rumlardan, 107’si Kıbrıslı Türklerden ve 2’si de Maronit bireylerden oluşuyor. Hayatını kaybedenlerin 283 kişisinin Londra’da ikamet edenlerden oluştuğu, geriye kalan 34 kişinin de Londra dışındaki şehirlerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Büyük Britanya’da 20 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı itibarıyle açıklanan resmi rakamlara göre 35 bin 704 kişi Korona virüsten hayatını kaybetti. Bu rakamlara göre, 317 Kıbrıslı toplam ölümlerin %0.887’sini oluşturuyor.

Son rakamlar, İngiltere'de yayınlanan haftalık Rumca gazete Parikiaki, haftalık Türkçe gazete Londra Gazete ve Kıbrıs İslam Cemiyeti başkanı Hüseyin Haşim El-Bakayi’den elde edilen bilgilerin toplamından oluşuyor.