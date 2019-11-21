“Brexit öğrencileri nasıl etkileyecek belli değil”



CTP Milletvekili Armağan Candan Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü toplantıda yurt dışında eğitim gören Kıbrıslı öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi.



Önemli sayıda öğrencinin İngiltere’de eğitim gördüğüne işaret eden Candan, Brexit konusunun bu öğrenciler ve aileleri üzerinde tedirdinlik yarattığını, bu konunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti. İngiliz muhataplarından kendi aldığı bilginin Brexit sonrasında şu anda İngiltere'de eğitim gören öğrencilerin aynı şartlarda eğitime devam edeceği olduğunu ifade eden Candan, yeni girecek olanların nasıl muamele göreceği konusunda Eğitim Bakanlığı’nın bir bilgisi olup olmadığını sordu.

Brexit tartışmalarıyla birlikte İngiltere dışındaki Avrupa ülkelerinde üniversite eğitimi almak isteyen Kıbrıslı öğrenci sayısının artmaya başladığını vurgulayan Candan, yurtdışı eğitim konusunda ülkemizde bazı danışmanlık şirketlerinin ortaya çıktığını dile getirdi. Candan, öğrencilerden para alındıktan sonra bu danışmanlık hizmetlerinin verilişi noktasında bazı şikayetler duyulmaya başlandığını dile getirerek, Eğitim Bakanlığı’nın bu gibi danışmanlık şirketlerinin kayıt altına alınıp denetlenmesi hususunda harekete geçmeye çağırdı.

Candan, yurt dışında gittikleri okullarda hazırlık sınıfı olmadığı için dil eğitimi almak durumunda kalan erkek öğrencilerin askerliğin ertelenmesi konusunda sorun yaşadıklarını, bu konuya Asal Şube ile istişare içinde suistimale açık olmayan kriterler çerçevesinde Eğitim Bakanlığı'nin eğilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler dışındaki ülkelerde eğitim alan öğrenci sayısının arttığını dile getiren Candan, öğrenci ve ailelerin yanıltılmamasi için diğer ülkelere dönük başvuru şartları ve imkanları hakkında liselerde bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birligi burslarına da değinen Candan, AB'den burs alan Kıbrıslı Türklerin sayısının her geçen yıl arttığını, son yıllarda bu sayının her yıl 160 dolayında olduğunu, lisans, yüksek lisans, doktora, dil kursları, mesleki eğitim, staj gibi farklı alanlarda Kıbrıslı Türklerin bu imkandan en iyi şekilde yararlanmasınin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Armağan Candan, ders kitaplarının çağdaşlaşması gerektiğine işaret ederek, ders kitaplarının ülkemizde yazılması konusunda orta okullarda yapılan çalışmaların tamamlandığını hatırlatarak, lise kitaplarının da burada hem yerel hem de evrensel ve laik anlayışla hazırlanmasının çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.