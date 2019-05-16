Bozulma/kurulma

Ulusal Birlik Partisi, hükümet kurma görevini aldı, diğer siyasi partileri geziyor…

UBP Başkanı Ersin Tatar, CTP, HP, TDP, DP ve YDP’nin görüşlerini ve hükümet kurmakla ilgili düşüncelerini ekibiyle gezip almaya çalışıyor…

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Önceki yazımda da sormuştum; UBP’nin hükümet kurma heyecanının nereden kaynaklandığını merak ediyorum!..

“Tahminim var ama seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum” diyen yarışmadaki yarışmacılar gibi vatandaşın da tahminlerini merak ediyorum…

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UBP’nin daha önceki UBP hükümetlerinde olduğu gibi hizmet yapmak, ekonomik dengeleri elden geldiğince birazcık da olsa dengelemek, üreticiye, çiftçiye, hayvancıya, esnafa çözümler aramak gibi dertlerle uğraşmak için hükümete gelmek istediğini söylemek çok iyi niyetli olur.

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Önceki dörtlü hükümetten kalan, orada başlayan ve meclise gönderilen Kamu Reformunu takip etmek, ‘Vicdani Ret’ yasasını tamamlamak, ‘Nereden Buldun Yasa Tasarısı’nı ilerletmek, Yerel Yönetimlerde reform yapmak, Yurttaşlık Yasa Tasarısı hazırlığını alıp ilerletmek gibi dertlerinin ve de vizyonlarının olduğunu da sanmıyorum.

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Peki ya beraber hükümet kuracakları söylenen, hatta dörtlü hükümetin bu yüzden bozulduğu iddia edilen, dörtlü hükümetin ortağı Halkın Partisi’nin böyle dertleri yok mu!

Madem ki dörtlü koalisyonda bu çalışmaların içinde bulundu, katkı koydu, o zaman kurulacak hükümette de büyük olasılıkla yer alacak olan HP’nin bu dertlerinin devam etmesini beklemek doğru olmaz mı!

Mantık gereği öyle olması gerekir ama o zaman da madem ki böyle dertleri vardı, bu dertlerin çözümü için beraber uğraşacakları partinin UBP olduğu kanaatine nereden vardılar diye sormazlar mı?

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Dörtlü hükümet kurulmadan önce usulsüzlükler, yolsuzluklar iddiasıyla “UBP ile kahve dahi içmeyiz” diyen Kudret Özersay’ın şimdi içecekleri kahvelerin, çayların neyin niyetine olduğunu açıklamaları gerekmez mi?

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Dörtlü hükümeti bozan Özersay’ın, buna gerekçe olarak Serdar Denktaş’ın ailesine üniversite arazisi aldırmasını göstermesi hatırlandığında UBP ile hangi temiz siyaseti yapabileceğini sormak gerekir. “Kahve bile içmeyiz” sözüne vurgu yaparak geçen 15 ayda UBP’nin temiz, pak, saf bir siyasi parti olduğu kanaatine Özersay’ın nasıl vardığını sorgulamak her vatandaşın hakkıdır sanırım.

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Türkiye’nin Özersay ve HP üzerindeki etkisi ve de yine Özersay’ın Cumhurbaşkanı olma merakı “her şeye rağmen uğraş veriliyor” imajı çizen dörtlü hükümetin bozulmasına neden oluyorsa, kurulması beklenen UBP-HP hükümetinden güzel şeyler beklentisinin çok safça olacağını söylemek de yanlış olmaz.

Kaldı ki yaptığımız röportajlar, yokladığımız nabızlar da bu beklentiyi (bir şey beklenmediğini) doğruluyor.

Ancak ‘istenen’ hükümetin kurulması ve olacakların görülmesi daha iyi olur çünkü ‘deneme-yanılma’ sürecine alışkın bir toplumuz biz... Bir kez daha olmuş ne fark eder ki!