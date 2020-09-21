BOZKIR yönetecek, ANASTASIADIS konuşacak

Birleşmiş Milletler'in 75'inci Kuruluş Yıldönümü Genel Kurulu'na Türkiyeli diplomat Volkan Bozkır başkanlık yapacak, genel kurulda, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrsılı Rum lider Nikos Anastasiadis de konuşacak.

Anastasiadis’in konuşması Kıbrıs saatiyle bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve canlı yayınlanacak.

Dünyada COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde ABD’nin de tedbirleri olması nedeniyle hiç bir lider bu yılki üst düzey haftaya katılmıyor. Yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul odasında, ülkesinin liderinin kayıtlı konuşmasını sunmak üzere her heyetten bir kişi bulunacak.

Bugünkü Birleşmiş Milletler 75’inci yıldönümü özel toplantısı, Uluslararası Örgüt’ün Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuşmasıyla başlayacak. Genel Kurul’un çalışma oturumu 22 Eylül Salı günü olacak.

BM Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, ana konunun salgın sona erene kadar dünya genelinde ateşkes olacağını söyledi.

Guterres’in konuşmasından sonra Brezilya, ABD ve Türkiye Cumhurbaşkanları da Genel Kurul’a hitap edecekler. İlk günkü konuşmacılar arasında Çin, Rusya, Fransa ve Mısır Cumhurbaşkanları da bulunuyor.

Anastasiadis 24 Eylül Perşembe günü dördüncü konuşmacı olacak; Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis da 25 Eylül Cuma günü öğle üzeri konuşacak.