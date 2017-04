“Bozan Oratoryosu” Kadın Sığınma Evi yararına perde açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan Oratoryosu”, geçtiğimiz akşam, Kadın Sığınma Evi yararına sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’den yapılan açıklamaya göre oratoryo, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Oratoryoyu izleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bozan Oratoryosu’nu sanatseverlerle buluşturduğu için şef Oskay Hoca’ya, Lefkoşa Belediye Orkestrası müzisyenlerine ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan emek koyan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Harmanvı, oratoryonun CD’sini hazırlatıp ölümsüzleştirdiklerini de kaydetti.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin Kasım 2016’dan itibaren şiddete uğramış kadınlara ve çocuklarına hizmet verdiğini kaydeden Harmancı, Sığınma Evi’nde şu anda 8 kadın, 10 çocuk olduğunu ve ülkenin farklı noktalarından sayısız müracaatlar aldıklarını belirtti.

Devlet ve toplumun kadına karşı şidette yönelik önlem alması gerektiğini kaydeden Harmancı, şöyle konuştu:

“Daha bugün, daha dün sokak ortasında güpe gündüz gözler önünde iki kadın öldürüldü. Hiç mi yürekleri sızlamıyor bu insanların, hiç mi bu bıçak darbelerinden biraz da kendilerine hissetmiyorlar, nasıl bu cenazeleri kaldırıp da, nasıl bu cinayetleri önlemiyorlar? Usanmadık mı artık cenazemizi kaldıran siyasetcçlerden? Cenaze kaldırmak dışında bir şey yapmayanları değil de cinayetleri önlemek için çalışacak, çaba gösterecek kişilere toplumumuzun ihtiyacı vardır. Hangi televizyon kanallarının onlarca erkek egemen dizilerine bizleri kaç zaman daha tutsak edecekler?”

LTB’nin Sığınma Evi’nde olabilecek en iyi şekilde barınma, hukuki konularda destek, kadın ve çocuklara yönelik psikolojik destek, çocuklara kreş, etüd merkezi ayarlanması ve iş bulma da dahil bir çok konuda hizmet verildiğini anlatan Harmancı, “Ne mutlu ki bugün buraya geldiniz ve katkılarınızla LTB Kadın Sığınma Evi’nin daha iyi hizmet verebilmesine, sürdürülebilir olmasına bir kez daha ortak oldunuz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ta sosyal devlet tanımının içinin boş olduğunu ifade eden Harmancı, sosyal hizmetlere bütçede ayırılan payın yetersiz olduğunu ve devlet olanaklarının pervasızca kullanıldığını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, “birileri zevk-i sefa yaşayacak birileri ise her gün sokaklarda erkek egemen zihniyet yüzünden ölecek, öldürülecek ve devleti yönetenler bundan hiç rahatsızlık duymayacak, görmeyecek, hareket etmeyecek. Bize cenaze kaldıranlar değil, cinayet önleyenler gerekiyor” dedi.



“Alkışlarınız LTB Kadın Sığınma Evi ve ölen iki kadın için olsun”

Sanatçı Yaşar Ersoy ise Başkan Harmancı’nın söylediği her şeye yüreği ve aklıyla katıldığını ifade ederek, bir kültür-sanat insanı olarak altına imzasını atmak istediğini kaydetti.

Koordinatör olarak bu işte katkıları olan Can Sözer’e de teşekkür eden Ersoy, şairlerin müzikler eşliğinde her şeyi anlattığını vurguladı. Sevdanın ve kavganın nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Ersoy, şef Oskay Hoca ile birlikte çiçekleri ölen iki kadın adına sahneye koymak istediğini belirterek çiçekleri sahneye bıraktı. Ersoy, “Alkışlarınız LTB Kadın Sığınma Evi ve ölen iki kadın için olsun” dedi.