Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Türkiye'ye ilhak korkunç" sözleri üzerine patlak veren açıklamalar serisi Türkiye ile KKTC arasında siyasi bir krize dönüştü.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile düzenlediği basın toplantısında Akıncı'ya çok sert çıktı, "Dürüst değil" dedi.

Çavuşoğlu "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım. İlginç bir biçimde Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor, Türkiye'ye niye saldırıyor?" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu bir insan değilim. Kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Türkiye'yi malzeme ediyor. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım. İlginç bir biçimde Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor, Türkiye'ye niye saldırıyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi gerekir diye vurgulamak istiyorum.''