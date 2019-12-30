Mağusa’ya bağlı Mutluyaka köyünde, 1974 öncesinden kalan, yıllarca çok sayıda çocuğun ve eğitimcinin ilköğretim yuvası olan ilkokul binası yıkıma terk edildi, harabeye dönüştü.

Mağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın gözde yerleşim yerlerinden Mutluyaka’da bir yandan yeni inşaatlar yükselirken, kamusal bir yapının içler acısı durumu ise YENİDÜZEN tarafından deşifre edildi.

Okul sıkıntısı yaşanan adanın kuzeyinde, yeni eğitim binalarının yapımı için gerekli kaynaklar bulunmazken, Kıbrıslı Rumlardan kalan geçmişin kamusal yapılarına da sahip çıkılmıyor.

Mutluyaka İlkokulu, okulların ‘merkezileştirilmesi’ projesi sonrasında 1994 yılında kapılarını öğrencilere kapattı. Ancak yemyeşil ormanlık alan içerisindeki okul binası, tam anlamıyla yıkıma terk edildi. İlkokul binası şimdi tanınmaz bir durumda, ülkedeki yıkıcı zihniyetin yansıması olarak öylece duruyor.

Yeni hastaneler, okullar, gençlik kampları ya da kültür merkezleri gibi ihtiyaçlar konuşulduğu zaman “yer sıkıntısı” veya “kaynak sıkıntısı” gündeme getiren yetkililer, ülkenin önemli kaynaklarının heba edilmesine de seyirci kalıyor.

Mutluyaka İlkokulu binası dikenli teller arasındaki ‘Hayalet Kent Maraş’ın yıkıntı halinden farksız değil...

Mutluyaka İlkokulu binası dikenli teller arasındaki ‘Hayalet Kent Maraş’ın yıkıntı halinden farksız değil...

Mağusa’ya bağlı Mutluyaka köyünde, 1974 öncesinden kalan, yıllarca çok sayıda çocuğun ve eğitimcinin ilköğretim yuvası olan ilkokul binası yıkıma terk edildi, harabeye dönüştü.