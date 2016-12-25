Böyle maçta hata yapmayacaksın

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Değirmenlik’i konuk eden Baf Ülkü Yurdu, bu maçtan güzel bir galibiyet çıkardı. 8 hafta sonra kazanan Baf Ülkü Yurdu, devre arası arifesinde rakiplerinin de puan kaybettiği haftada rahat bir nefes aldı.

Maç öncesinde 8 hafta boyunca kazanamayan bir Baf Ülkü Yurdu vardı. Güzelyurt ekibi, bu süreçte farklı mağlubiyetler aldı. Geçtiğimiz hafta, Türk Ocağı deplasmanından alınan 6-1’lik yenilgi, artık taraftarların sabrını deyim yerindeyse taşırmıştı. Bu ağır yenilginin moralsizliğiyle çalışmalarını yürüten Bülent Aytaç’ın öğrencileri, maçın öneminin farkındaydı. Soğuk bir havada oynanan karşılaşmada Ülkü Yurdu maçı izleyenleri golleriyle ısıttı.

Maçın henüz başladığını farkına varmadan üst üste hatalar yapan Değirmenlik oyuncuları, yaptıkları bu hataların bedelini çok ağır ödedi. Maçın henüz başında kaleci Çağan’ın kale atışını kullanamaması ve kısa düşen topu Ülkü Yurdu kaptanı Hamis’in gole çevirmesi Değirmenlik takımı adına bir kâbus başlangıcının habercisi oldu. Baf Ülkü Yurdu’nun sezon başında hücuma yatırım yaptığını bu maçta bir kez daha görmüş olduk. Hücumda bulunan tecrübeli ve bitirici oyuncular, savunma arkasına atılan topları nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu maçta da boşluk yaratan Joseph, kendisine gelen güzel pası Değirmenlik savunmasının bakışları arasında kaleciyi de geçerek boş kaleye topu gönderdi.

Bir gerçek var ki, Değirmenlik savunması bu maçta yetersiz kaldı. Maçtan önce iki takımın da puan sıralamasında durumlarına baktığımızda hem Baf Ülkü Yurdu’nun, hem de Değirmenlik’in 11 puanı vardı. Hafta içinde yapılan çalışmalarda Ülkü Yurdu’nun tecrübeli ve bitirici oyuncularına ayrı bir parantez açılmadığı açık derecede görüldü. Ülkü Yurdu’nun geçmiş maçlarını izleyenler bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Demek ki, yapılan çalışmalarda bu göz önüne alınmadı.

Karşılaşmanın bir anda 3-0 olması, mücadele yönünden biraz da yavaşlamasına neden oldu. Değirmenlik ikinci yarı itibariyle rakip kaleye gelse de, bir türlü son vuruşları yapamadı. 52’nci dakikada Yusuf Kumaş’ın gördüğü kırmızı kart sonrası ümitler iyice tükendi diyebiliriz. Yaklaşık 8 dakika sonra Baf Ülkü Yurdu oyuncusu İsmail’in de kırmızı kart görmesiyle yeniden ümitlenen Değirmenlik, açıkça söylemek gerekirse önemli sayılabilecek pozisyon bulamadı.

Sonuç olarak, Ülkü Yurdu’nun elde etiği bu önemli galibiyet, ligin alt sıralarındaki dengeleri bozdu. Güzelyurt ekibi, tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak 12’nci sıraya yerleşti. Değirmenlik cephesine bakıldığında, geçtiğimiz sezon gibi devre arasında ciddi transferler yapması gerekiyor. Aksi takdirde, bu kadroyla Süper Lig’e veda eden 3 takımdan biri olabilir.

Serkan Durmaz’ın orta hakemliğindeki hakem üçlüsüne bakıldığı zaman, hataların yapılmadığını söyleyebiliriz. Hem verilen kırmızı kartların hem de maç içerisinde çalınan düdüklerde kararların yerinde olduğu açıkça söylenebilir.