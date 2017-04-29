‘Böyle bir olay bilgime geldi, sonucunu bilmiyorum’

YENİDÜZEN (Özel)

Güzelyurt Vergi Dairesi’nde ‘yolsuzluk’ yapıldığı iddia edildi, Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, ‘Böyle bir olay bilgime geldi ancak sonucun ne olduğunu, doğru olup olmadığını bilmiyorum’ dedi.

Sıkıntının Motorlu Araçlar Mukayitliği’nde yaşandığını da dile getiren Kalkanlı, bu bölümün Vergi Dairesi’ne değil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olması nedeniyle sonucun ne olduğunu bilmediğini aktardı.

Öte yandan bilgi almak için aradığımız Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e ise ulaşılamadı.