“Boya yapmaya girdi, hırsızlık yaptı”

Gönyeli’de boyacı olarak girdiği evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı A.S. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Coşkun Altındağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Altındağlı huzurda bulunan zanlının Gönyeli’de 20 Haziran’da 14.00 sıralarında bir evde boya işleri yapmak için bulunurken, ev sahibine ait bir 18 ayar alyans yüzüğü, 600 Sterlin ve 2000 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis memuru Altındağlı, zanlının alınan ihbar üzerine tutuklandığını ve yapılan aramada 200 STG paranın kullanımında bulunan araç içerisinde gizlenmiş halde bulunduğunu, alyans yüzüğün ise boya kovası içerisinde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının üzerinde ise 200 TL nakit para bulunarak emare yapıldığını kaydetti.

Coşkun Altındağlı, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyleyip özür diledi. Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.