Bostancı’da zor maç

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 17. haftasında yarın Botancı Fikri Karayel Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Yalova ile Gençler Birliği teknik direktörleri Derviş Kolcu ve Hasan Topaloğlu, her iki takımın birbirine çok benzediğini, iki ekibin de maçlarda mücadeleyi son düdüğe kadar sürdürdüğünü belirtti.

Kolcu, “Yukarıları istiyorsak kazanmalıyız”

Süper Lig’de yeni olmalarına rağmen ilk devre itibarı ile kendi evleri olan Fikri Karayel Stadı’nda oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldıklarını belirten Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “İkinci devrenin ilk iç saha maçını oynuyoruz ve bu maçtan mutlaka üç puan almak istiyoruz” dedi. Yarın konuk edecekleri Gençler Birliği takımını kendi takımına benzettiğini belirten Kolcu, “Onlar da bizim gibi koşan, mücadele eden ve son düdüğe kadar galip gelmek için her şeylerini ortaya koyan bir takım. Ancak biz yukarılara oynamak istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız” dedi.

Tam kadro çıkacaklar

Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, çarşamba günü oynadıkları ve galip gelerek Kıbrıs Kupası’nda bir üst tura çıktıkları maçtan sonra takım oyuncuları Çağlar, Cemal ve Yusuf’un cezalarının sona erdiğini, Gençler Birliği maçına yeni transferlerle birlikte tam kadro olarak çıkacaklarını söyledi. Kolcu, “G.Birliği maçının çok zor bir karşılaşma olduğunu ve böyle karşılaşmaların üç ihtimalli maçlar olduğunu söylerken, “Bizim için tek bir ihtimal var o da galibiyet” dedi.

Topaloğlu: “Ligin en zor deplasmanına gidiyoruz”

İkinci yarıya da Baf Ülkü Yurdu galibiyeti ile başlayan G.Birliği, yarın oynayacakları Yalova deplasmanını ligin en zor deplasmanı olarak görüyor. G.Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, “Bu karşılaşmada mağlup olmamak için mücadele edeceğiz ve oradan alacağımız puan veya puanlar bizim hanemize artı olarak yazılacak” dedi. Galip gelerek bir üst tura yükseldikleri kupa maçının moral ve motivasyonu ile bu maça tam kadro olarak hazır olduklarının altını çizen Topaloğlu, tıpkı Derviş Kolcu gibi o da Yalova takımını kendi takımına benzetti. Yalova’nın transfer döneminde takımına tecrübeli oyuncular kattığını ve daha da güçlendiğini belirten Topaloğlu, kendi takımının da güçlü olduğunu ve ortaya koyacakları mücadelenin, rakibin ortaya koyacağı mücadeleden daha iyi olacağını ileri sürdü. İlk devre, İskele’de oynadıkları maçın çok kaliteli ve bol gollü geçtiğini, hatta mağlup durumdan maçı 4-2 maçı kazandıklarını, bu maçın da böyle bir maç olacağının altını çizen G.Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu , son olarak “1-0 olsun bizim olsun deyimi ile İskele’ye puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.