Bostancı'da yangın

Bostancı'da dün saat 13.00 sıralarında Kaan Yurday’a ait bahçede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Yurday’a ait 80 nar fidanı ve 100 metre uzunluğunda sulama hortumu tamamen; Mehmet Kenan’a ait bahçede ise 13 narenciye ağacı kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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