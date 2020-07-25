Bostancı'da yangın
Bostancı'da dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın korkuttu.
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Bostancı'da dün saat 13.00 sıralarında Kaan Yurday’a ait bahçede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Yurday’a ait 80 nar fidanı ve 100 metre uzunluğunda sulama hortumu tamamen; Mehmet Kenan’a ait bahçede ise 13 narenciye ağacı kısmen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
Foto: Arşiv
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Etiketler : polis basın bülteni, yangın
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