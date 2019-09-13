Bostancı’da ‘nostalji’ rüzgarı esti

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizin köklü kulüplerinden Yalova Spor Kulübü’nün Tombala Geceleri geçtiğimiz Çarşamba akşamı sezon finalini yaptı. Birçok hediyenin dağıtıldığı gecede, nostalji rüzgarı esti. Özellikle 1974 yılından sonra altın yıllarını yaşayan Halkalar Grubu, tıpkı eskiden olduğu gibi şarkılar seslendirdi. “Boşu boşuna”, “kol düğmeleri”, “Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş” gibi şarkıları seslendiren grup üyeleri, anıları canlandırdı.

Halkalar Grubu’nun mini konseri sonrasında kalabalık eski grubun üyelerini ayakta alkışladı. Gecede, yaz sezonu boyunca tombala etkinliğine katkı veren herkese teşekkür edilerek, plaketler dağıtıldı.