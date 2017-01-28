Bostancı’da kritik maç

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ikinci devre başladı. Ligin 16’ncı haftasında bugün, Fikri Karayel Stadı’nda Binatlı, Mormenekşe’yi konuk edecek. İkinci devreye yeni transferlerle hazırlanan iki takım da sadece galibiyete odaklandı. Bu kritik mücadelede Ali Özer düdük çalacak.

Yeni transferler ilk kez sahada olacak

İlk devrenin bitmesiyle birlikte ikinci devre için kadrolarını güçlendiren Binatlı ve Mormenekşe, yeni oyuncularıyla ilk kez sahaya çıkacak. İkinci devrede düşme hattından uzaklaşmayı hesaplayan iki ekip, bu maçtan galibiyet çıkarabilmek için mücadelesini verecek. İki takım da ikinci devre için birçok isimle anlaşmaya varmış ve oyuncuları kadrolarına katmıştı.

Davutoğlu: “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkıyoruz”

Karşılaşma öncesinde YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, hem kendilerini hem de rakiplerini çok zor maç beklediğini söyledi. İlk devrenin sonlarında yakaladıkları çıkışla alt sıralardan biraz olsun kurtulduklarını belirten deneyimli teknik adam, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve üst sıralara yaklaşmak için daha da çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Mormenekşe’nin yaptığı transferlere dikkat çeken tecrübeli teknik adam, rakiplerinin de alt sıralardan kurulmak için bu maçta ve diğer maçlarda galibiyet almak isteyeceğini dile getirdi. Davutoğlu, kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını da yineledi.

Cantürk: “Şartlar bizi sadece galibiyet düşünmeye getirdi”

Mormenekşe teknik patronu Hüseyin Cantürk de maç hakkındaki düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktardı. Cantürk, hem zirve açısından, hem de küme düşme açısından düğümün ikinci devrede çözüleceğini hatırlatarak, ikinci devrenin kazasız belasız bir şekilde noktalanmasını temenni etti. Deneyimli teknik adam, ligde kalıcı olmak için ilk günden beridir çalıştıklarını belirterek, alacakları galibiyetlerin kendilerine ödül olacağını söyledi. Ligin ikinci devresine kaliteli bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Cantürk, Mormenekşe’nin kesinlikle küme düşmeyeceğini dile getirdi. Bugün Bostancı’da çok zor bir maça çıkacaklarını hatırlatan Hüseyin Cantürk, Binatlı’nın güçlü bir ekip olduğuna dikkat çekti. Mormenekşe teknik patronu Cantürk, şartların kendilerini galibiyeti düşünmeye getirdiğini ve Binatlı maçıyla başlayarak bu düşünceyi maç ayırmadan devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

İlk maçın galibi Mormenekşe olmuştu

Ligin ilk haftasında Mormenekşe’nin ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazanan taraf olmuştu. 3 puanla lige başlayan Mormenekşe, sonraki süreçte kötü bir performans göstererek ilk devreyi son sırada tamamlamıştı.