Bostancı’da kazanan yok: 3-3

STAT: Bostancı Bağcıl Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Mustafa Torun, İsmail Egeli

B. BAĞCIL: Emre, Fırtına, Ahmet, Isac, Mustafa, Mehmet Şimşek (Dk.85 Lütfi), Andreas, (Dk.59 Serhan) Berken, Armstrong Chidi, Murat Gertik (Dk.64 Cemil), Hüseyin

KAYA MEHMETÇİK: Murat, Çağrı, Barış (Dk.76 Ömer), Feridun Sungur, Mustafa, Barkın (Dk.46 Mahmut), Halil (Dk.71 Enver), Süleyman, Mehmet Çil, Uğurcan Başayak

GOLLER: Dk.38 Hüseyin, Dk.60 Armstrong Chidi, Dk.90 (P) Ahmet (B.Bağcıl) – Dk.68, 84 ve 90 Mahmut (Kaya Mehmetçik)

K-Pet Birinci Lig’in 26’ncı haftasında Bostancı Bağcıl ile Kaya Mehmetçik 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı. Bağcıl 2-0’lık üstünlük yakaladığı karşılaşamda bu avantajını maç sonuna taşıyamadı. Alınan bu skorla B.Bağcıl 31, Kaya Mehmetçik 24 puana yükseldi.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı