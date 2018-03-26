Bosna’da parladılar

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde mücadele veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, önceki hafta Avrupa’da boy gösterdi. Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası grup elemeleri olan Euroleague Grup A’da mücadele veren KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde ederek grubunu ikinci sırada tamamlama başarısı gösterdi.

ÜST ÜSTE ÜÇ GALİBİYET

Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde gerçekleşen Grup A mücadelesinde KKTCELL, organizasyonun ilk günündeki ilk maçını ev sahibi Banja Luka KKI Varbas takımı ile oynadı. Rakibine 81-62’lik skorla mağlup olan KKTCELL, grup müsabakalarına mağlubiyetle başlamış oldu. Ancak daha sonra toparlanan KKTCELL, aynı gün Polonya’dan KS Pactum ile oynadığı ikinci maçı 69-51 kazanarak günü moralli tamamladı. Sonraki gün KKTCELL önemli bir performans sergiledi. Fransa’dan Handi Sud Basket Marseille ile karşılaşan KKTCELL, parke zeminden 62-54 galibiyetle ayrılırken, son maçında da Avusturya’dan Flink Stones takımını 66-56’lık skorla yendi.

MURAT EKŞİ EN İYİ BEŞ OYUNCU ARASINDA

Organizasyona kötü başlamasına rağmen üst üste üç galibiyet alan KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grubunu ikinci tamamlama başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle KKTCELL’e ikincilik kupası takdim edilirken, takım oyuncularından Murat Ekşi de grubun en iyi beş oyuncusundan biri seçildi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki KKTCELL kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı, Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer aldı. Kafilesinde ayrıca Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, Asbaşkan Serkan Muhtaroğlu, Genel Sekreter Asım Başaranel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den uzmanlar da yer aldı. Kafile adaya dönüşünde Ercan Havaalanı’nda çiçeklerle karşılandı.