BOŞ VAKTİNİZ VAR MI?

Corona'ya kadar bir yaşam şeklimiz vardı. O geldi ve her şey değişti.

Şimdiki zor koşullar canımızı sıkıyor. Eve kapanmışlıktan en çok da...

Daha iki hafta öncesine kadar 'zamansızlık' en yaygın sorundu. Herkes çok yoğun ve yorgundu. Kimse kimseye vakit ayıramıyordu.

Hızlı bir tempo, su gibi akıp giden zaman, bitmeyen işler, uzun uzadıya toplantılar, bürokratik işlemler, hesap ve kitaplar...

Ya şimdi?

Şimdi tam tersi. Evdeki yemek, çamaşır, bahçe işlerini saymazsak, herkes avaracı durumunda.

Coronalı günlerde zaman geçmek bilmiyor, günler birbirine karıştı, hafta içi-hafta sonu ayırımı kalmadı, işten şikayet edenler şimdi 'bir an önce işime döneyim' diye dualar ediyor.

Covid 19 sanki birçoğumuzu erken emekliliğe sevk etti!

* * *

Bu yaşanılan enteresan dönemde birçok kavramın da anlamı değişti.

'Boş zaman' kavramı bunlardan biri.

Şu an size "Boş zamanlarınızda nelerle uğraşırsınız" diye sorarlar, cevabınız ne olur?

Bütün zaman boş, dolusu kalmadı, değil mi?

Emin olmayın hemen!

Belki de 'boş zaman'ı normal zamanlarda yanlış kullanıyorduk ama farkında değildik.

Çalışmak 'dolu zaman'dı mesela... Toplantılar, görüşmeler, hesaplar kitaplar, bürokratik işlemler, hepsi 'dolu'. Okul, ders, ödevler, 'dolu' kısmı zamanın...

'Boş' olan zamanlar peki?

Aile ile geçirilen vakit, sevdiklerinizle görüşmek, keyif yapmak, hobiler...

Rahatlamak yani... Spor yapmak... Sanatla uğraşmak... Sosyalleşmek...

Hepsi 'boş' bunların.

Öyle mi?

* * *

Sistem bizi kendi çarklarına sokup hepimizi tek tip yapmış da farkında değiliz aslında...

Yaşam kavgası tam bir ömür törpüsü gibi, sürekli bir şeyler alıp götürüyor bizden, fark ettirmeden.

Zamanı 'dolu yaşamayı' ıskalıyormuşuz biz Corona öncesinde de bilincimizde değilmiş bu.

Bize öğretilen, benimsettirilen birçok kavram gibi 'zaman'ın dahi dolusunu-boşunu şaşırmışız.

Ekmek derdi, 'çoluk çocuk büyüsün' gailesinde, borçlar, ev sahibi olabilmek, banka, maaş, emeklilik falan derken, zaman kalmıyormuş zaten.

Merakım şu: Acaba 'boş zaman' meselesi nasıl algılanarak, Covid 19 bizi bizimle bırakıp gittiği zaman?