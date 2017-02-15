Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte tüm ilçelerde bir hafta süreyle düzenlediği “Boş Değil Hoş Tatil” etkinliği tamamlandı.



KARAOKÇU: “ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK”



Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bir hafta süren etkinliğe katılımdan memnun olduklarını belirterek, farkındalık ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltmek adına düzenledikleri bu tür etkinlikler sonrası çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Etkinliği “Güçlü Çocuk Güçlü Toplum” sloganı ile şubat tatili döneminde ailelerin çocukları ile daha fazla ilgilenmelerine, onlarla kaliteli ver hoşça vakit geçirtmelerine olanak sağlamak için düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, birçok ailenin bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep ettiğini ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, Lefkoşa, Lefke, Beyarmudu, İskele ve Yenierenköy belediyeleri, Vakıflar İdaresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Merit Oteller Grubu ve Cyprus XP Travel ile işbirliğinde organize edilmişti.



