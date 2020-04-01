Boş binada tespit edildi, ülkede izinsiz kaldığı ortaya çıktı

Mağusa’da ülkede yasa dışı olduğu tespit edilen zanlı İ.A.M. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, zanlının 31 Mart 2020 tarihinde Mağusa'da Sakarya Mahallesi Savaş Sokak içerisinde boş binada tespit edildiğini söyledi. Saydağ, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2018 tarihinden itibaren öğrenci kaydını yenilemeyerek ülkede İzinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Tahkikatın yeni başladığını ve zanlının ihraç yazışmalarının tamamlanması gerektiğini söyleyen Saydağ, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.