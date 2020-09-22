Boru tadilatında 3 günlük gecikme

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve önce 30 Ağustos tarihinde, ardından 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hava şartlarından dolayı üç gün ötelendi.

Tarım Bakanlığı, Türkiye'den gelen su hattının tamiratının hava şartlarından dolayı üç gün aksadığını ve ülkeye su gelişinin üç gün uzayacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, “Üç günlük bir fırtına süresi oluştu, deniz koşullarının müsait olmamasından dolayı iş akışında duraksama yaşandı, gecikme olabilir. Herhangi bir olumsuz hava muhalefeti bu çalışmaları etkiliyor ama yine de çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Herkes bu işin ciddiyetinin bilincinde, adadaki susuzluğun farkındayız ve canla başla çalışıyoruz. Umarım hava şartları müsaade eder de bu çalışmalar sonlanır.” dedi.