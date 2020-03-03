Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki yangın ve Türkiye’den suyun arıza nedeniyle getirilememesi ele alındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Suda Acil Durum Önlemleri” konulu konuşmasında, yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmaması adına yapılması gerekenlere değindi.

Türkiye’den gelen suyla ilgili tamire yönelik çalışmalarda henüz ihalenin yapılmadığını söyleyen Şahali, suyun hayatın devamı açısından olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yerel su kaynaklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Şahali, patlak borunun 8 Ocak’ta kamuoyu bilgisine getirildiğini ve üzerinden iki ay geçtiğini ve ihale açıldıktan sonra da iki ay geçmesinin beklendiğini belirtti.

Şahali, tamirin sona ereceği zamana bakıldığında rezervler konusunda alarm zillerinin çalması gerektiğini söyleyerek, tasarrufa ilişkin çağrı yapılmadığını kaydetti.

Yaz mevsiminde susuz kalmamak için hemen şimdi harekete geçmek gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığın tasarruf yönünde çağrı ve çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Şahali, tarımsal alanda Türkiye’den gelen suyun kullanılmasının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hakkında çok spekülasyon yapılan Türkiye’den gelen suyun birçok derde merhem olduğunu ancak suyun bilinçli ve doğru kullanılması gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığı bu yönde bir kampanya yapmaya davet etti.

Tarım Bakanı Oğuz:

“Tamir çalışmaları sürüyor, ne zaman biteceği belli değil”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyla KKTC’nin yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının her dönem şart olduğunu kaydeden Oğuz, Devlet Su İşleri’nin arızaya yönelik tamir çalışmalarının sürdürdüğünü, bitiş tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Su Dairesi’nin kuyuların bakımına yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Oğuz, susuz kalmaya yönelik bir risk olmadığını kaydetti.

Tünel projesiyle ilgili bilgi veren Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının kullanımında arıtma kullanmanın önemli olduğunu söyledi. Oğuz, Güzelyurt’ta bunun yapıldığını, Mağusa’da ise sorunun devam ettiğine işaret ederek, kaynak sıkıntısı değindi.

Ada genelindeki tüm göletler ve yeraltı sularıyla ilgili raporlama çalışması yapıldığını belirten Oğuz, en büyük kaynak olan atık suların tekrar kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adadaki tüm su kaynaklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Oğuz, bakanlığın su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.