Mısır Enerji Bakanı Tarık El Mulla’dan “Afrodit” konusunda açıklama

Mısır Petrol Bakanı Tarık El- Mulla’nın, Kıbrıs Rum MEB’i içinde “Afrodit” yatağındaki doğal gazın Mısır’a, oradan da Avrupa’ya ihraç edilmesi amacıyla boru hattının döşenmesi için, 2018’in yarısından önce, ilgili taraflarla ve Avrupa Biriliği’yle anlaşma imzalanacağını duyurduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum basını, Mısır Enerji Bakanı Mulla’nın, Londra’da gerçekleştirilen “Petroleum Week” konferansında yaptığı bu yöndeki açıklamalarına geniş yer verdi.

Alithia gazetesi “Afrodit” İçin Ön Anlaşma” başlıklı haberinde, Mısır Enerji Bakanı Tarık El-Mulla’nın, Kıbrıs Rum MEB’inde “Afrodit” yatağındaki doğal gazın Mısır’a, oradan da Avrupa’ya ihraç edilmesi amacıyla boru hattının döşenmesi için, 2018 yılının yarısından önce, ilgili taraflarla ve Avrupa Birliği’yle anlaşma imzalanacağını ifşa ettiğini yazdı.

Gazete, Mulla’nın bu açıklamasının, Kıbrıs Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı Votsis’in, kısa bir süre önce, gazeteye yaptığı “Afrodit” doğal gazına ilişkin Güney Kıbrıs ile Mısır arasında ön anlaşmaya varıldığı şeklindeki açıklamasını teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi aynı haberinde Mısır Başbakanı Şerif İsmail’in, Bloomberg haber ajansına yaptığı “Mısır’ın, İsrail doğal gazının ötesinde, Kıbrıs Rum doğal gazını da alma yönünde yoğun isteğinin bulunduğu” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Mısır Başbakanı açıklamasında amacın, İsrail’den doğal gaz ithal etmek olmadığını, Mısır pazarını da açtıklarını dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Mısır Başbakanı Serif İsmail’in açıklamalarını “Mısır’ın İsteği Kıbrıs Doğal Gazını da Almak” başlığı altında duyurdu.

Haravgi gazetesi ayrıca Bloomberg’in, Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in geçtiğimiz Salı günü yaptığı, Güney Kıbrıs’ın, Mısır’a doğal gaz satmak için anlaşma yapmaya yakın olduğu şeklindeki açıklamasına da atıfta bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi haber için “Kahire Kıbrıs Doğal Gazını İhraç Etmeye Hazır” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise haberi “Doğal Gaz İçin Mısır Başbakanı Ne Diyor- Afrodit An Meselesi” şeklinde duyurdu. TAK



