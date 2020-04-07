Boris Johnson oksijen desteği alıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Kabine İşleri Bakanı Michael Gove LBC radyosuna bağlanarak 55 yaşındaki Başbakan Johnson hakkındaki son gelişmeleri aktardı.



Bakan Gove, Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığını ancak oksijen desteği aldığını aktardı.



Gove, "Başbakan yakın gözetim altında" dedi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alınmıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden corona virüs belirtileri nedeniyle önceki akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı belirtilmişti.

Ofisin açıklamasında, "Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" ifadelerine yer verilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKALET EDECEK



Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.





27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI



Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.